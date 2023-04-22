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Роботодавцям під час війни загрожують штрафи до 8,5 тис. грн

22 квітня 2023 11:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Роботодавцям під час війни загрожують штрафи — що потрібно знати працівникам
Співбесіда кандидата на роботу в офісі. Фото: Shutterstock
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Про це розповів провідний юрист компанії Nota Group Антон Марініч, пише РБК-Україна.

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За словами юриста, розмір штрафу під час воєнного стану буде в межах від 5,1 тис. до 8,5 тис. гривень.

Під час працевлаштування, як і під час вступу на навчання, тепер є обов'язковою умова — перебування кандидата чи абітурієнта на військовому обліку. У них має бути при собі один із військово-облікових документів. Зокрема:

  • приписне свідоцтво — для призовників;
  • військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — для військовозобов'язаних;
  • військовий квиток — для резервістів.

"З 2023 року ці документи можна пред'являти в електронній формі — з використанням мобільного додатка "Дія", але ця функція ще в роботі. Військово-облікові документи з'являться у цьому додатку в майбутньому", — наголосив  експерт.

Бронювання працівників від мобілізації

У квітні 2023 року уряд змінив правила бронювання працівників підприємствами. Тепер керівники мають подавати списки працівників для бронювання, якщо установа, підприємство чи організація відповідає одній із наступних категорій:

  • підприємства, установи чи організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб армії, інших військових формувань;
  • підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час особливого періоду.

Також в Україні чоловіки зобов'язані перед реєстрацією із безробіття надати документи з військкомату. Без цього Центри зайнятості будуть відмовляти таким особам у державній підтримці.

Нагадаємо, в Україні кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни. Так, у квітні вже налічується 137,3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.

 

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