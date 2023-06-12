Зарплати від 60 тис. гривень — перелік привабливих вакансій

Людина працює за комп'ютером. Фото: Unplush

На українському ринку праці роботодавці навіть на тлі війни готові платити високу заробітну плату. Популярний кадровий портал опублікував список вакансій у червні 2023 року, за якими роботодавці готові у середньому виплачувати від 60 тис. гривень.

Така інформація оприлюднена на одному з порталів з пошуку роботи.

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Привабливі вакансії у червні

Як зазначають фахівці, на території України середня зарплатня становить приблизно 16,5 тис. гривень, а на розмір впливає не тільки спеціальність та досвід, а також регіони та місті. Найбільші зарплати — у Києві, а найнижчі — у Сумах та Херсоні.

Кому роботодавці готові платити від 60 тис. гривень:

C++ програмісту — 60 тис. гривень;

Javascript-програмісту — 60 тис. гривень;

зернотрейдеру — 60 тис. гривень;

IOS-програмісту — 60 тис. гривень;

Net-програмісту — 60 тис. гривень;

Ruby on Rails програмісту — 61,5 тис. гривень;

тім ліду — 64 тис. гривень;

програмісту Java — 70 тис. гривень;

військовому — 70,1 тис. гривень;

Angular-розробнику — 85 тис. гривень.

За словами експертів, ринок праці оживає та реагує на зміни у суспільстві. За оцінками фахівців, збільшується щомісяця кількість вакансій. Водночас, фіксують високу конкуренцію та нестачу робочих місць в IT та медіа-сфері. Найбільш складно влаштуватися на роботу:

HTML-верстальнику,

Front-end-програмісту,

тестувальнику,

спеціалісту чату,

Java-програмісту,

відеомонтажеру,

Python-програмісту,

ретушеру,

Unity-програмісту.

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.