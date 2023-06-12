Зарплати від 60 тис. гривень: перелік привабливих вакансій
На українському ринку праці роботодавці навіть на тлі війни готові платити високу заробітну плату. Популярний кадровий портал опублікував список вакансій у червні 2023 року, за якими роботодавці готові у середньому виплачувати від 60 тис. гривень.
Така інформація оприлюднена на одному з порталів з пошуку роботи.
Привабливі вакансії у червні
Як зазначають фахівці, на території України середня зарплатня становить приблизно 16,5 тис. гривень, а на розмір впливає не тільки спеціальність та досвід, а також регіони та місті. Найбільші зарплати — у Києві, а найнижчі — у Сумах та Херсоні.
Кому роботодавці готові платити від 60 тис. гривень:
- C++ програмісту — 60 тис. гривень;
- Javascript-програмісту — 60 тис. гривень;
- зернотрейдеру — 60 тис. гривень;
- IOS-програмісту — 60 тис. гривень;
- Net-програмісту — 60 тис. гривень;
- Ruby on Rails програмісту — 61,5 тис. гривень;
- тім ліду — 64 тис. гривень;
- програмісту Java — 70 тис. гривень;
- військовому — 70,1 тис. гривень;
- Angular-розробнику — 85 тис. гривень.
За словами експертів, ринок праці оживає та реагує на зміни у суспільстві. За оцінками фахівців, збільшується щомісяця кількість вакансій. Водночас, фіксують високу конкуренцію та нестачу робочих місць в IT та медіа-сфері. Найбільш складно влаштуватися на роботу:
- HTML-верстальнику,
- Front-end-програмісту,
- тестувальнику,
- спеціалісту чату,
- Java-програмісту,
- відеомонтажеру,
- Python-програмісту,
- ретушеру,
- Unity-програмісту.
Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.
Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.