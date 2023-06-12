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Зарплати від 60 тис. гривень: перелік привабливих вакансій

12 червня 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати від 60 тис. гривень — перелік привабливих вакансій
Людина працює за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці роботодавці навіть на тлі війни готові платити високу заробітну плату. Популярний кадровий портал опублікував список вакансій у червні 2023 року, за якими роботодавці готові у середньому виплачувати від 60 тис. гривень.

Така інформація оприлюднена на одному з порталів з пошуку роботи.

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Привабливі вакансії у червні

Як зазначають фахівці, на території України середня зарплатня становить приблизно 16,5 тис. гривень, а на розмір впливає не тільки спеціальність та досвід, а також регіони та місті. Найбільші зарплати — у Києві, а найнижчі — у Сумах та Херсоні.

Кому роботодавці готові платити від 60 тис. гривень:

  • C++ програмісту — 60 тис. гривень;
  • Javascript-програмісту — 60 тис. гривень;
  • зернотрейдеру — 60 тис. гривень;
  • IOS-програмісту — 60 тис. гривень;
  • Net-програмісту — 60 тис. гривень;
  • Ruby on Rails програмісту — 61,5 тис. гривень;
  • тім ліду — 64 тис. гривень;
  • програмісту Java — 70 тис. гривень;
  • військовому — 70,1 тис. гривень;
  • Angular-розробнику — 85 тис. гривень.

За словами експертів, ринок праці оживає та реагує на зміни у суспільстві. За оцінками фахівців, збільшується щомісяця кількість вакансій. Водночас, фіксують високу конкуренцію та нестачу робочих місць в IT та медіа-сфері. Найбільш складно влаштуватися на роботу:

  • HTML-верстальнику,
  • Front-end-програмісту,
  • тестувальнику,
  • спеціалісту чату,
  • Java-програмісту,
  • відеомонтажеру,
  • Python-програмісту,
  • ретушеру,
  • Unity-програмісту.

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

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