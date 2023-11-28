Міжнародна організація Mercy Corps надасть допомогу українцям — як подати заявку

Гривневі купюри. Фото: РБК-України

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps підтримає фінансово сільське господарство у прифронтових областях України. Аграрії зможуть отримати у середньому 3 тис. доларів на свою діяльність.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Допомога сільському господарству

"Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочинає Програму підтримки сільського господарства України", — йдеться у повідомленні.

Гуманітарна організація прагне таким чином допомогти місцевим та переселенцям відновити фермерську діяльність, що постраждала через війну.

Отримати кошти можуть мешканці п'яти областей, за винятком районів, де тривають активні бойові дії. А саме:

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська.

Яку суму можуть отримати фермери

Як зазначається на сайті організації, фінансова допомога — безповоротна.

Сума виплати у середньому становить 3 тисячі доларів.

Як подати заявку на допомогу від Mercy Corps

Жителі вищевказаних регіонів можуть подавати заявки на отримання допомоги. Для того, щоб долучитися до програми, необхідно пройти реєстрацію на сайті за посиланням. Там можна залишити заявку. Відбір учасників проведуть на конкурсній основі.

"Подання заявки на участь у програмі можливе лише після реєстрації на головній сторінці сайту. Для подачі заявки вам необхідно відповісти на запитання, які допоможуть нам ознайомитись із вашою поточною діяльністю та потребами, на які будуть спрямовані кошти допомоги. На цьому етапі не потрібно складати детальний бізнес-план", — наголошується на сайті.

Уточнити деталі можна за номером телефону:

0 800 332 590.

Більше інформації можна дізнатися на сайті організації.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні родини, які обігрівають житло дровами чи вугіллям, можуть звернутися за грошовою допомогою на придбання твердого пічного палива. Суму цьогоріч підвищили.

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Ще в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.