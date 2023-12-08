Госпомощь получат не все — кого из украинцев лишат выплат в 2024-м

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине власти намерены существенно сократить финансовые расходы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Количество получателей такой государственной помощи планируют уменьшить на около 8%.

О таких намерениях рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Сейчас в стране насчитывается 2,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, которым государство оказывает социальную поддержку, однако с 1 февраля 2024 года соответствующее число сократят на 170 тысяч.

В частности, речь идет о тщательных проверках граждан и лишении выплат тех, кто имеет неплохое состояние.

Так, Лубинец поддержал идею приостановки выплат финпомощи гражданам, выехавшим за пределы страны, ведь там страны и так оказывают помощь.

Однако выступает против решения о прекращении финпомощи только из-за наличия на счете определенной суммы. Так, чиновник привел пример одной из семей из Мариуполя, где родственники пленных получают денежную поддержку. Он считает неприемлемыми какие-либо решения, лишающие финподдержки семей военнослужащих, которые сейчас находятся в плену.

"Я на заседании правительства прямо сказал, что ярким примером может стать то, что большое количество ВПЛ — люди из Мариуполя. Сто тысяч на свои банковские счета ежемесячно получают люди, родные которых находятся в плену. Если вы считаете, что семьи военнослужащих, которые находятся в плену, должны быть лишены статуса ВПЛ и социальной помощи в размере двух тысяч гривен, то я категорически против", — пояснил омбудсмен.

Следует заметить, что сумма ежемесячного пособия на проживание для переселенцев от государства сейчас составляет:

3 тыс. гривен — на каждого ребенка и гражданина с инвалидностью;

2 тыс. гривен — на каждого человека, которому больше 18 лет.

Больше о помощи украинцам

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Еще в Украине граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.