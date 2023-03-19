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Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

19 марта 2023 11:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты военным — всем солдатам могут вернуть отмененные надбавки
Депутаты должны рассмотреть соответствующий законопроект
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским военным могут вернуть отмененные надбавки к заработным платам. Парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект.

Об этом говорится в пояснительной записке к зарегистрированному проекту закона №9071 в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Что предполагает законопроект

Как следует из пояснительной записки, законопроект отменяет урезание дополнительных выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. Инициаторы документа предлагают вернуть надбавки не только военным, но и полицейским и спасателям в тылу. Документ предусматривает помощь в 100 тысяч гривен для защитников, которые выполняют боевые задания.

Авторы проекта закона объясняют, что существенное изменение порядка и размеров выплаты денежного довольствия во время войны негативно влияет на боевой дух армии и, как следствие, на обороноспособность государства. Поэтому возникает необходимость законодательного закрепления гарантии на дополнительное вознаграждение в период военного положения для военнослужащих и других лиц, которые по состоянию на сегодняшний день имеют право на такое вознаграждение.

"Основной задачей данного законопроекта является обеспечение высокой мотивации и надлежащего уровня оплаты труда лиц, исполняющих обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", говорится в пояснительной записке.

Что изменилось с февраля в выплатах

Правительство решило изменить механизм начисления надбавок к зарплатам военных. Прибавку в 30 тысяч гривен отменили для военнослужащих в тылу. Для них предусмотрена только официальная зарплата, которую повысят до 20 тысяч. Прибавку оставили только для тех, кто выполняет боевые задания по распоряжению командования.

Военным, задействованным в зоне боевых действий на линии столкновения, в дальнейшем начисляют по 100 тысяч гривен ежемесячно. Кроме того, постановление правительства предусматривает еще одну надбавку в 50 тысяч. Эта выплата предназначена для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским военным установят льготу, которая касается получения доходов во время войны. Речь идет о налогообложении военным сбором денежного довольствия. По новым правилам, доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором на период непосредственного участия в сдерживании вооруженной агрессии россии.

Также мы обнародовали рейтинг расходов государственной казны в 2022 году. На заработные платы ушло 42,1% (938,2 млрд грн), где около трети всех расходов приходится на зарплаты военным — 32,4% (721,9 млрд).

Ранее депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

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