Військовим пропонують встановити додаткові винагороди — деталі законопроєкту

Військові української армії. Фото: ukrmilitary.com

В Україні військовим пропонують встановити додаткові винагороди залежно від термінів проходження служби. Йдеться про щомісячні доплати.

Такі пропозиції прописали у проєкті закону №9342, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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Як зазначається, авторами проєкту закону виступили, зокрема, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко та спікер ВР Руслан Стефанчук.

Документ передбачає встановлення щомісячних доплат військовослужбовцям строкової служби у 6 тис. грн пропорційно до часу її проходження.

Окрім цього, пропонують на період воєнного стану військовим щомісячно виплачувати додаткову винагороду у 30 — 100 тисяч грн — також пропорційно до часу виконання бойових або ж спеціальних завдань.

Ті військові, які отримали травму під час бойових дій, та яких зарахували у розпорядження командирів під час тимчасової непридатності до служби, щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду у 6 тис. грн упродовж періоду перебування у такому розпорядженні.

Також у документів йдеться про доплати українським курсантам вищих військових навчальних закладів. Їм пропонують щомісячно доплачувати додаткові 2,35 тис. грн пропорційно до періоду навчання.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський розповів про засідання робочої групи щодо оплати праці військовослужбовців, де напрацювали конкретні питання, пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання.

Скасування доплат у "30 тис. грн" в армії

10 квітня Верховна Рада підтримала повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Однак, у законі не вказали джерела фінансування, якого було б достатньо на покриття витрат. Законодавчу ініціативу не підписав голова ВР та президент, оскільки у парламенті зареєстрували проєкт постанови про її відхилення.

Нагадаємо, за словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачав лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

Також ми писали, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу, оскільки запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".