Военным предлагают установить дополнительные вознаграждения - детали законопроекта

Военные украинские армии. Фото: ukrmilitary.com

В Украине военным предлагают установить дополнительные вознаграждения в зависимости от сроков службы. Речь идет о ежемесячных доплатах.

Такие предложения прописали в проекте закона №9342, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Как отмечается, авторами проекта закона выступили глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и спикер ВР Руслан Стефанчук.

Документ предусматривает установление ежемесячных доплат военнослужащим срочной службы в 6 тыс. грн. пропорционально времени ее прохождения.

Кроме этого, предлагают на период военного положения военным ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 — 100 тысяч грн — также пропорционально ко времени выполнения боевых или специальных задач.

Те военные, которые получили травму во время боевых действий, и были зачислены в распоряжение командиров во время временной непригодности к службе, будут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение в 6 тыс. грн за период пребывания в таком распоряжении.

Также в документе идет речь о доплатах украинским курсантам высших военных учебных заведений. Им предлагают ежемесячно доплачивать дополнительные 2,35 тыс. грн. пропорционально периоду обучения.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский рассказал о заседаниях рабочей группы по оплате труда военнослужащих, где выработали конкретные вопросы, связанные со справедливым и пропорциональным уровнем обеспечения денежным содержанием военнослужащих, выполняющих боевые задания и военнослужащих, которые находятся в тылу и также выполняют определенные служебные задания.

Отмена доплат в "30 тыс. грн" в армии

10 апреля Верховная Рада поддержала возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Однако в законе не указали источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Законодательную инициативу не подписал глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о его отклонении.

Напомним, по словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривал только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Также мы писали, что в Министерстве финансов Украины рассказали о том, что власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу, поскольку предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".