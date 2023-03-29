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Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

29 марта 2023 15:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Декларации о доходах — кому из беженцев нужно отчитаться о заработанном
Касается это не всех беженцев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, уехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

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Предоставление деклараций

По его словам, налоговые декларации должны быть заполнены исключительно резидентами Украины. Статус резидента определяют по определенным критериям и используются каскадно. Это прописано в п.14.1.213 Налогового кодекса.

"Первым критерием является место жительства гражданина, затем место постоянного проживания, центр жизненных интересов, проживание в Украине в течение 183 дней и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) гражданство", — пояснил Гетманцев.

Таким образом, граждане могут не подавать декларации, если по определенным критериям не могут считаться налоговыми резидентами Украины.

Однако в законе не написано, если резидент Украины получает необлагаемые налогом иностранные доходы, он освобождается от обязанности представления декларации. Хотя выплаты от иностранных государств украинским беженцам освободили от налогообложения раньше.

Как заполнить декларацию

Граждане могут подавать декларацию об имущественном положении и доходах в электронном виде через Электронный кабинет по ссылке. Для этого нужно:

  • зайти в раздел "ЭК для граждан";
  • выбрать "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".

"Воспользоваться сервисом смогут лица, идентифицированные по личному ключу, выданному квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг", — отметили в пресс-службе.

Украинцам за границей нужно задекларировать выплаты:

  • от государства;
  • от государственных фондов;
  • от иностранных компаний;
  • от благотворительных организаций.

Какие могут быть штрафы

Подать документы следует до 1 мая 2023 года, поскольку украинцам грозят штрафные санкции. Если декларации не подадут своевременно, то получат штраф в размере 340 грн.

Также могут наложить админответственность в виде предупреждения, а максимально оштрафовать могут в размере 3-8 тыс. грн.

НапоУкраине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством. Речь идет о стандарте CRS.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.

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