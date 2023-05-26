Депозити під час війни — коли буде вигідно нести гроші в банки

Голова Нацбанку Андрій Пишний. Фото: Bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) розповіли про продовження підвищення ставок за строковими депозитами. Це, незважаючи на оновлений прогноз про зниження облікової ставки в четвертому кварталі року.

Про це повідомив очільник Центробанку Андрій Пишний, пише "Економічна правда".

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Підвищення ставок за депозитами

Як зазначив голова НБУ, прогнозована облікова ставка ще тривалий час буде вищою, ніж нинішній рівень ставок банків за депозитами.

На рішення фінустанов збільшувати ставки впливають такі заходи Нацбанку, як запровадження тримісячних депозитних сертифікатів, в які можуть вкладати кошти під облікову ставку. Операції з ними регулятор продовжуватиме щонайменше до квітня наступного року.

"Так, середньозважена ставка за гривневими депозитами фізичних осіб понад 92 дні зросла з 12.2% у грудні 2022 року до 13.5% у квітні 2023 року (найбільше, на 0.5 п.п., у березні). Натомість за строковими вкладами до 92 днів у квітні відбулося зниження середньозваженої ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Також слід відзначити зниження ставок за депозитами до запитання з 4.1% у грудні до 3.1% у квітні", — розповів Пишний.

Днями деякі великі фінустанови оголосили, що розглядають оновлений прогноз облікової ставки Нацбанку, як своєрідний меседж для ринку. У зв'язку з цим переглядають рішення про підвищення ставок за депозитами.

Вклади українців на тлі війни

В Україні суттєво зросла загальна сума депозитів бізнесу та громадян. Станом на травень 2023 року обсяг сягнув 1,97 трлн гривень.

Загальний обсяг коштів на депозитах збільшився на 33% проти минулорічного показника у травні 2022-го. Примітно, що сума майже вполовину більша за довоєнний період, тобто 2021 року.

Зокрема, обсяг депозитів компаній та підприємств сягнув 1,03 трлн грн. Це на 44% більше, ніж торік, та в 1,6 разу більше, ніж у травні 2021-го.

Сума депозитів корпоративного сектору в іноземній валюті зросла на 10% до квітня 2021-го. Бізнес тримає більше коштів у нацвалюті, частка гривневих вкладів — 67%.

Збільшився обсяг депозитів українських громадян. На початку травня загальна сума вкладів у банках становила 942 млрд грн, що на 36% більше проти травня 2021-го.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.