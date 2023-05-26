Депозиты во время войны – когда будет выгодно нести деньги в банки

Глава Нацбанка Андрей Пышный. Фото: Bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о продолжении повышения ставок по срочным депозитам. Это, несмотря на обновленный прогноз о снижении учетной ставки в четвертом квартале года.

Об этом сообщил глава Центробанка Андрей Пышный, пишет "Экономическая правда".

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Повышение ставок по депозитам

Как отметил глава НБУ, прогнозируемая учетная ставка еще длительное время будет выше, чем нынешний уровень ставок банков по депозитам.

На решение финучреждений увеличивать ставки влияют такие меры Нацбанка как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними регулятор будет продолжать как минимум до апреля следующего года.

"Так, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц свыше 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше, на 0.5 п.п., в марте). За срочными вкладами до 92 дней Апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам до востребования с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле", — рассказал Пышный.

На днях некоторые крупные финучреждения объявили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки Нацбанка как своеобразный месседж для рынка. В связи с этим пересматривают решение о повышении ставок по депозитам.

Вклады украинцев на фоне войны

В Украине существенно выросла сумма депозитов бизнеса и граждан. По состоянию на май 2023 года объем составил 1,97 трлн гривен.

Общий объем средств на депозитах увеличился на 33% против прошлогоднего показателя в мае 2022 года. Примечательно, что сумма почти вполовину больше довоенного периода, то есть в 2021 году.

В частности, объем депозитов компаний и предприятий составил 1,03 трлн грн. Это на 44% больше, чем в прошлом, и в 1,6 раза больше, чем в мае 2021-го.

Сумма депозитов корпоративного сектора в иностранной валюте выросла на 10% к апрелю 2021 года. Бизнес держит больше средств в нацвалюте, доля гривневых вкладов — 67%.

Вырос объем депозитов украинских граждан. В начале мая общая сумма вкладов в банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем в мае 2021-го.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.