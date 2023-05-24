Депозити в Україні — українці збільшили вклади у банках

Гроші в касі банку. Фото: google.com.ua

В Україні суттєво зросла загальна сума депозитів бізнесу та громадян. Станом на травень 2023 року обсяг сягнув 1,97 трлн гривень.

Такі дані наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Оpendatabot.

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Як змінилась сума депозитів за рік

За інформацією моніторингу, загальний обсяг коштів на депозитах збільшився на 33% проти минулорічного показника у травні 2022-го. Примітно, що сума майже вполовину більша за довоєнний період, тобто 2021 року.

Зокрема, обсяг депозитів компаній та підприємств сягнув 1,03 трлн грн. Це на 44% більше, ніж торік, та в 1,6 раза більше, ніж у травні 2021-го.

Сума депозитів корпоративного сектору в іноземній валюті зросла на 10% до квітня 2021-го. Бізнес тримає більше коштів у нацвалюті, частка гривневих вкладів — 67%.

Збільшився обсяг депозитів українських громадян. На початку травня загальна сума вкладів у банках становила 942 млрд грн, що на 36% більше проти травня 2021-го.

Порівняно з минулорічними показниками - сума депозитів громадян в іноземній валюті зросла на 9%, проти 2021-го трохи зменшилась — на 3%. Частка вкладів у гривні скоротилася — до 63%. Торік було 67%, 2021-го — 61%.

Для порівняння — на початок квітня 2023 року загальний розмір вкладів громадян, зокрема і підприємців, в українських банках досягнув 1 062,0 млрд гривень, що на 0,6% більше, ніж місяць тому.

Що готують для українців

В Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

Введення податкової пільги для вкладників обґрунтовують тим, що попри різке зростання облікової ставки Національного банку у червні 2022 року з 10% до 25% багато банків зберегли низьку дохідність за вкладами. Дохідність не покриває рівень інфляції, який за підсумками минулого року становив 26,6% річних. Тобто вклади населення так само знецінюються.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.