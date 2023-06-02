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Депозити в Україні: банки активізувались у підвищенні ставок

2 червня 2023 08:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Депозити в Україні — банки активізувались у підвищенні ставок
Відділення фінустанови Ощадбанк. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.

Про це повідомляє профільне видання Мinfin, посилаючись на дані НБУ.

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За інформацією Нацбанку, на термін один-шість місяців припадає приблизно половина нових вкладів у гривні. Значно нижчі стали ставки на депозитах терміном на три місяці.

Загалом клієнтські гроші формують близько 90% фондування фінустанов, скоротилася частка дорогого рефінансування у структурі зобов'язань — показник впав удвічі (до рівня 2020 року), до 0,9%.

Пропозиції банків з найвигіднішими депозитами:

  • у банку Глобус — 21% на дев'ять місяців та 18% на річні;
  • в Укрбудінвестбанку — 20,5% на шість місяців та 20% на 12 місяців;
  • у Радабанку — 20,5% на три та шість місяців;
  • в Юнекс — 20% на три місяці;
  • у Комінвесту — 13,5% на 12 місяців;
  • у Кристалбанку — 14,5 на три та шість місяців та 15,5% на річні.

На рішення фінустанов збільшувати ставки впливають такі заходи Нацбанку, як запровадження тримісячних депозитних сертифікатів, в які можуть вкладати кошти під облікову ставку. Операції з ними регулятор продовжуватиме щонайменше до квітня наступного року.

Днями також деякі великі фінустанови оголосили, що розглядають оновлений прогноз облікової ставки Нацбанку, як своєрідний меседж для ринку. У зв'язку з цим переглядають рішення про підвищення ставок за депозитами.

Вклади українців на тлі війни

В Україні суттєво зросла загальна сума депозитів бізнесу та громадян. Станом на травень 2023 року обсяг сягнув 1,97 трлн гривень.

Загальний обсяг коштів на депозитах збільшився на 33% проти минулорічного показника у травні 2022-го. Примітно, що сума майже вполовину більша за довоєнний період, тобто 2021 року. 

Зокрема, обсяг депозитів компаній та підприємств сягнув 1,03 трлн грн. Це на 44% більше, ніж торік, та в 1,6 разу більше, ніж у травні 2021-го.

Сума депозитів корпоративного сектору в іноземній валюті зросла на 10% до квітня 2021-го. Бізнес тримає більше коштів у нацвалюті, частка гривневих вкладів — 67%.

Збільшився обсяг депозитів українських громадян. На початку травня загальна сума вкладів у банках становила 942 млрд грн, що на 36% більше проти травня 2021-го.

депозити

Джерело: Opendatabot

На думку експертів, у другому кварталі року найбільшою популярністю користуватимуться депозити у гривні на термін від шести до 12 місяців, де найвищі ставки. Водночас ставки можуть знизитися з початком третього кварталу року, якщо Нацбанк вдасться до зниження облікової ставки.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Також ми писали, що НБУ пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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