Депутат Железняк назвал сети АЗС, которые платят меньше всех налогов

Удивительные цены на заправках. Фото: Ярослав Железняк

Нелегальный оборот автомобильного топлива на украинском рынке составляет около 10-15%. В результате государственный бюджет теряет около 5-10 млрд гривен.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в ходе заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по экономической безопасности.

Читайте также:

Какова структура топливного рынка

По данным Железняка, структура рынка розничных продаж топлива в Украине выглядит следующим образом.

До 30% рынка приходится на так называемые "бочки" — полностью нелегальные мини-АЗС, в лучшем случае торгующие без уплаты налогов. Торгуют они обычно очень некачественным контрафактным горючим.

"Еще 30% — это средние и крупные АЗС, которые уклоняются от уплаты налогов, "торгуют документами" и тоже любят продавать "бодяжное" топливо", — рассказывает депутат.

Доля легального рынка продаж топлива составляет 40%.

Кто платит налогов меньше всех

По данным, озвученным на заседании ВСК, количество нелегальных ("черных") АЗС уменьшилось с 1500 штук в 2021 году до ориентировочно 450 объектов, имеющих признаки нарушения законодательства, по состоянию на май 2023 года.

Так называемые "серые" АЗС обычно имеют лицензии, но платят налоги лишь частично. Вычисляются эти компании Государственной налоговой службой по двум показателям: суммой всех уплаченных налогов с 1 литра реализуемого в розницу топлива и зарплатными налогами на одну АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о росте цен на бензин с 1 июля: новый прогноз

По информации ВСК, в 2022 году и в течение 1 квартала 2023 года в Украине как минимум три сети АЗС платили налоги лишь частично. Речь идет о сетях "Авантаж7", "БРСМ", "Мотто".

Так, в 2022 году сетью АЗС "Мотто" реализовано 63,3 млн литров топлива (ДТ, бензин, газ). Уплачены налоги с розницы в размере 26 млн гривен. В среднем с 1 литра топлива при розничной продаже уплачивается 0,41 грн налогов (в 2023 году - 0,45 грн/литр).

Сетью "БРСМ" за 2022 год реализовано 658,4 млн литров топлива (ДТ, бензин, газ). Уплачены налоги с розницы в размере 187 млн гривен. В среднем с 1 литра топлива при розничной продаже уплачивается 0,28 грн налогов (в 2023 году - 0,55 грн/литр).

Сетью "Авантаж7" за тот же период реализовано 155,2 млн литров топлива (ДТ, бензин, газ). Уплачены налоги с розницы 51 млн гривен. В среднем с 1 литра топлива при розничной продаже уплачивается 0,33 грн налогов (в 2023 году - 0,44 грн/литр).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бензин и дизель могут подорожать: что будет с ценами в июле

В материалах ВСК отмечается, что легальные сети АЗС платят налоги в пределах 1 – 2,5 грн с 1 литра топливной розницы.

Напомним, с 1 июля 2023 года в Украине вступят в силу нормы законодательства, предусматривающие возврат ставки НДС и акцизов на топливо на довоенный уровень.

Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо вернут до уровня 20%. Депутат считает, что решение о снижении НДС в начале войны было ошибочным.