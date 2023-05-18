Пільги на комуналку — держава поверне деяким українцям борг

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

Держава поверне українцям невиплачені пільги за житлово-комунальні послуги. Йдеться про кошти на рахунках пільговиків, за якими не звернулися на тлі війни.

Це передбачено відповідною урядовою постановою №340.

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Як отримати невиплачені пільги

Йдеться про постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій". Повернуть суми з рахунків пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за отриманням яких вони не змогли звернутися. Кошти повернулися з рахунків фінустанови "Ощадбанк" на рахунок Міністерства соціальної політики України.

Щоб отримати виплати, потрібно подати у сервісний центр Пенсійного фонду заяву, де має бути зазначена:

назва документа, що дає право на пільги,

його серія та номер (за наявності);

ким було видано документ і дата його видачі (з наданням оригіналу документа чи е-посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серія та номер паспорта громадянина чи свідоцтво про народження, чи тимчасове посвідчення громадянина України, хто видав документ і дата видачі;

номер рахунка (IBAN) та назва банку, де відкрито рахунок для зарахування коштів невиплаченої суми пільги.

У разі смерті пільговика гроші можуть отримати члени родини, якщо на них теж поширювалися пільги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі категорії пенсіонерів мають право на чималі пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, 100% знижку надають деяким громадянам, які проживають у сільській місцевості.

Також ми писали, що у Верховній Раді України (ВРУ) озвучили суму, на яку може зрости житлово-комунальна платіжка після підвищення тарифів на електроенергію. За одним з варіантів, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.