Льготы на коммуналку — государство вернет некоторым украинцам долг

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

Государство вернет украинцам невыплаченные льготы за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о средствах на счетах льготников, за которыми не обратились на фоне войны.

Это предусмотрено соответствующим правительственным постановлением №340.

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Как получить невыплаченные льготы

Речь идет о постановлении "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий". Возвратят суммы со счетов льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за получением которых они не смогли обратиться. Средства вернулись со счетов финучреждения "Ощадбанк" на счет Министерства социальной политики Украины.

Чтобы получить выплаты, нужно подать в сервисный центр Пенсионного фонда заявление, где должно быть указано:

название документа, дающего право на льготы,

его серия и номер (при наличии);

кем был выдан документ и дата его выдачи (с предоставлением оригинала документа или е-удостоверения ветерана);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

серия и номер паспорта гражданина или свидетельство о рождении, или временное удостоверение гражданина Украины, кто выдал документ и дата выдачи;

номер счета (IBAN) и название банка, где открыт счет для зачисления средств невыплаченной суммы льготы.

В случае смерти льготника деньги могут получить члены семьи, если на них тоже распространялись льготы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на немалые льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, 100% скидку предоставляют некоторым гражданам, проживающим в сельской местности.

Также мы писали, что в Верховной Раде Украины озвучили сумму, на которую может вырасти жилищно-коммунальная платежка после повышения тарифов на электроэнергию. По одному из вариантов ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.