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Государство вернет задолженность украинцам: кого касается

18 мая 2023 13:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммуналку — государство вернет некоторым украинцам долг
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство вернет украинцам невыплаченные льготы за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о средствах на счетах льготников, за которыми не обратились на фоне войны.

Это предусмотрено соответствующим правительственным постановлением №340.

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Как получить невыплаченные льготы

Речь идет о постановлении "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий". Возвратят суммы со счетов льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за получением которых они не смогли обратиться. Средства вернулись со счетов финучреждения "Ощадбанк" на счет Министерства социальной политики Украины.

Чтобы получить выплаты, нужно подать в сервисный центр Пенсионного фонда заявление, где должно быть указано:

  • название документа, дающего право на льготы,
  • его серия и номер (при наличии);
  • кем был выдан документ и дата его выдачи (с предоставлением оригинала документа или е-удостоверения ветерана);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • серия и номер паспорта гражданина или свидетельство о рождении, или временное удостоверение гражданина Украины, кто выдал документ и дата выдачи;
  • номер счета (IBAN) и название банка, где открыт счет для зачисления средств невыплаченной суммы льготы.

В случае смерти льготника деньги могут получить члены семьи, если на них тоже распространялись льготы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на немалые льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, 100% скидку предоставляют некоторым гражданам, проживающим в сельской местности.

Также мы писали, что в Верховной Раде Украины озвучили сумму, на которую может вырасти жилищно-коммунальная платежка после повышения тарифов на электроэнергию. По одному из вариантов ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

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