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Держава виплачує українцям 15 млн грн: хто і як може отримати

16 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від держави ― хто отримає 15 млн гривень
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держава гарантує низку виплат у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Особливу увагу приділяють військовослужбовцям та їхнім родинам.

Видання Новини.LIVE повідомляє, кому передбачені максимальні виплати.

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У яких випадках виплачують 15 млн грн

В Україні законом передбачено, що отримати грошові виплати у сумі 15 млн грн можуть рідні військовослужбовців, які загинули, виконуючи обов’язки під час війни.

Грошова допомога одноразова. Її розподіляють рівними частинами на всіх членів родини першого ступеню спорідненості.

Сімейний кодекс визначає такі рівні спорідненості, які дають право на допомогу:

  • батьки загиблого військовослужбовця;
  • одне з подружжя, якщо не одружився вдруге;
  • неповнолітні діти;
  • діти, старші 18 років, якщо інваліди дитинства, чи отримали інвалідність до досягнення повноліття;
  • особи, яких утримував загиблий.

При цьому діти мають право на допомогу незалежно від того, чи це діти рідні чи усиновлені, народжені у шлюбі чи позашлюбні.

Водночас в країні погано врегульовано поняття "сім'я", і через це виникають ускладнення, якщо військовий мав цивільний шлюб, не укладений в РАЦСі.

На думку юристів, до складу сім'ї потрібно також зараховувати і кровних родичів, а також тих, хто постійно мешкає з військовим та веде спільний побут (близькі родичі, рідні брати, сестри, онуки, дідусі, бабусі, близькі родичі дружини). Проте на практиці довести це доволі складно, тому радять йти до суду.

У низці випадків допомогу не виплатять

Зокрема, родичі можуть самі відмовитися від виплати на користь когось із тих, хто має на неї право. У разі, якщо хтось з членів сім'ї відмовився від виплати або не звернувся за нею упродовж трьох років, то частку розподіляють між іншими.

Допомогу не виплачують громадянам Росії та Білорусі, а також тим, хто постійно проживає на територіях цих держав.

На гроші не мають права засуджені за держзраду, колабораційну діяльність чи допомогу державі-агресору.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Також ми писали, що українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

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