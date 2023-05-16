Помощь от государства – кто получит 15 млн гривен

Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official

Государство гарантирует ряд выплат в связи с полномасштабной войной в Украине. Особое внимание уделяется военнослужащим и их семьям.

Издание Новини.LIVE сообщает, кому предусмотрены максимальные выплаты.

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В каких случаях выплачиваются 15 млн грн

В Украине законом предусмотрено, что получить денежные выплаты в сумме 15 млн грн могут родные военнослужащих, которые погибли, исполняя обязанности во время войны.

Денежная помощь одноразовая. Ее распределяют равными частями на всех членов семьи первой ступени родства.

Семейный кодекс определяет такие уровни родства, которые дают право на помощь:

родители погибшего военнослужащего;

один из супругов, если не женился второй раз;

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, если инвалиды детства, или получили инвалидность до достижения совершеннолетия;

лица, которых удерживал погибший.

При этом дети имеют право на помощь независимо от того, это дети родные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

В то же время в стране плохо урегулировано понятие "семья", и поэтому возникают осложнения, если военный имел гражданский брак, не заключенный в ЗАГСе.

По мнению юристов, в состав семьи нужно относить и кровных родственников, а также тех, кто постоянно проживает с военным и ведет общий быт (близкие родственники, родные братья, сестры, внуки, дедушки, бабушки, близкие родственники жены). Однако на практике доказать это сложно, поэтому советуют идти в суд.

В ряде случаев пособие не выплатят

В частности, родственники могут сами отказаться от выплаты в пользу одного из тех, кто имеет на нее право. В случае, если кто-то из членов семьи отказался от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то долю распределяют между другими.

Помощь не выплачивают гражданам России и Беларуси, а также постоянно проживающим на территориях этих государств.

На деньги не имеют права осужденные за госизмену, коллаборационную деятельность или помощь государству-агрессору.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возобновлении выплат в 2,2 тыс. грн для граждан деоккупированных территорий. Речь идет о финансовой помощи от международных организаций.

Также мы писали, что украинцы с низкими доходами имеют право на государственную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.