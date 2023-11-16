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Держава виплатить 16 тис. грн субсидії — як і хто може отримати гроші

16 листопада 2023 09:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії на дрова — як отримати допомогу у 16 тис. грн
Комунальні платіжки. Фото: MinSocUA
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні цього опалювального сезону стартує експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення громадян субсидіями на дрова. Загалом можна розраховувати на суму у понад 16,2 тис. на домогосподарство.

Це передбачено відповідною урядовою постановою № 1173.

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Хто зможе отримати гроші на дрова

В рамках ухваленої Кабінетом міністрів постанови, передбачається збільшення граничного розміру субсидії на купівлю твердого пічного палива. Якщо раніше родина могла отримати 7 тис. грн, то цьогоріч — до 16,2 тис. грн.

Грошова допомога на закупівлю дров передбачена для українців, які опалюють власне житло за допомогою цього виду палива. Таку допомогу надають тільки один раз на рік.

Під час обчислення розміру субсидії на дрова враховуватимуть обсяг доходів членів родини за попередній рік. Особливу увагу та підтримку нададуть вразливій категорії населення.

Як оформити субсидію на дрова

Механізм оформлення субсидії на дрова аналогічний до житлових. Для цього громадяни можуть звернутися:

  • у місцевий орган соціального захисту;
  • подати заяву на надання субсидії на дрова;
  • подати декларацію про доходи за попередній рік.

Також у громадян можуть попросити надати довідку, яка підтвердить, що в оселі справді використовується пічне опалення та дрова для обігріву.

Більше про субсидії

Українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

Також повідомлялося, що переселенці можуть розраховувати на житлові субсидії на найближчий опалювальний сезон 2023/2024. Правила їх оформлення для тих, хто живе на новому місці, дещо інші.

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