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Государство выплатит 16 тыс. грн субсидии — как и кто может получить деньги

16 ноября 2023 09:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на дрова — как получить помощь в 16 тыс. грн
Коммунальные платежки. Фото: MinSocUA
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в этом отопительном сезоне стартует экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан субсидиями на дрова. В целом можно рассчитывать на сумму более 16,2 тыс. на домохозяйство.

Это предусмотрено соответствующим правительственным постановлением №1173.

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Кто сможет получить деньги на дрова

В рамках принятого Кабинетом министров постановления предусматривается увеличение максимального размера субсидии на покупку твердого печного топлива. Если раньше семья могла получить 7 тыс. грн, то в этом году — до 16,2 тыс. грн.

Денежная помощь на закупку дров предусмотрена для украинцев, которые отапливают собственное жилье с помощью этого вида топлива. Такую помощь оказывают только один раз в год.

При исчислении размера субсидии на дрова будут учитываться объемы доходов членов семьи за предыдущий год. Особое внимание и поддержку уделят уязвимой категории населения.

Как оформить субсидию на дрова

Механизм оформления субсидии на дрова аналогичен жилым. Для этого граждане могут обратиться:

  • в местный орган социальной защиты;
  • подать заявление на предоставление субсидии на дрова;
  • представить декларацию о доходах за предыдущий год.

Также у граждан могут попросить предоставить справку, которая подтвердит, что в доме действительно используется печное отопление и дрова для обогрева.

Больше о субсидиях

Украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

Также сообщалось, что переселенцы могут рассчитывать на жилищные субсидии на ближайший отопительный сезон 2023/2024. Правила их оформления для живущих на новом месте несколько другие.

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