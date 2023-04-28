Пенсії в Україні — держава завинила пенсіонерам 43 млрд грн

Люди похилого віку в Україні. Фото: Новини.LIVE

Держава за судовими рішеннями зобов'язана виплатити українським пенсіонерам 43,1 млрд гривень. Громадяни виграли сотні тисячі справ, які стосувались несправедливого перерахунку виплат.

Такі дані містяться в листі заступника голови Міністерства фінансів Дениса Улютіна до уряду, де той попереджає про ключові ризики для бюджету на цей рік, пише "Економічна правда".

Читайте також:

Судова тяганина за пенсії

Зазначається, що українці скаржились на несправедливий підхід у перерахунку пенсій. За підрахунками Міністерства фінансів, 1 березня за рішеннями судів держава має виплатити таку суму коштів. Українці виграли у понад 330 тисяч справах. Зокрема, лише стосовно військових пенсій заборгованість за рішеннями судів становить сягає 22 млрд грн.

У багатьох випадках суд зобов'язав не тільки виплачувати підвищений розмір пенсій, а й робити перерахунок за попередні періоди.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійної виплати становить 5,23 тис. грн. Число пенсіонерів за перший квартал року збільшилося на 9,2 тис. осіб (0,09%), а середній розмір пенсійної виплати підвищився на 615,66 грн (13,3%). Березнева індексація базувалась на принципі — чим більша пенсія, тим більший розмір підвищення. Тобто, у кого були найменші пенсії, отримали мізер. Багато пенсіонерів звернулись у суди за перерахунком. Однак деталі справ невідомі.

За інформацією Мінфіну, існують високі ризики, що сума боргу зросте, адже українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

Зараз такі розміри пенсійних виплат українців станом на квітень:

33% пенсіонерів отримують 5 238 гривень і вище;

10% або 1,06 млн осіб — понад 10 тис. гривень;

30% або 3,25 млн осіб — менше 3 тис. гривень (раніше частка становила 39%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.