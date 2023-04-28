Пенсии в Украине — государство должно пенсионерам 43 млрд грн

Пожилые люди в Украине. Фото: Новини.LIVE

Государство по судебным решениям обязано выплатить украинским пенсионерам 43,1 млрд гривен. Граждане выиграли сотни тысяч дел, которые касались несправедливого пересчета выплат.

Такие данные содержатся в письме заместителя главы Министерства финансов Дениса Улютина к правительству, где тот предупреждает о ключевых рисках для бюджета на этот год, пишет "Экономическая правда".

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Судебная волокита за пенсии

Отмечается, что украинцы жаловались на несправедливый подход к перерасчету пенсий. По подсчетам Министерства финансов, 1 марта по решению судов государство должно выплатить такую сумму средств. Украинцы выиграли более чем в 330 тысячах дел. В частности, только в отношении военных пенсий задолженность по решениям судов составляет 22 млрд грн.

Во многих случаях суд обязал не только выплачивать повышенный размер пенсий, но и производить перерасчет за предыдущие периоды.

По данным Пенсионного фонда Украины средний размер пенсионной выплаты составляет 5,23 тыс. грн. Число пенсионеров за первый квартал года увеличилось на 9,2 тыс. человек (0,09%), а средний размер пенсионной выплаты повысился на 615,66 грн. (13,3%). Мартовская индексация базировалась на принципе — чем больше пенсия, тем больше размер повышения. То есть те, у кого самые маленькие пенсии, получили мизер. Многие пенсионеры обратились в суды за перерасчетом. Однако детали дел неизвестны.

По информации Минфина, существуют высокие риски, что сумма долга вырастет, ведь украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

Сейчас такие размеры пенсионных выплат украинцев по состоянию на апрель:

33% пенсионеров получают 5238 гривен и выше;

10% или 1,06 млн человек — более 10 тыс. гривен;

30% или 3,25 млн человек — менее 3 тыс. гривен (ранее доля составляла 39%).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.