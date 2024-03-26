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Державна допомога українцям — основні зміни з 1 квітня

26 березня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Держдопомога з 1 квітня — що зміниться у виплатах для українців
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.

Про це повідомляється у матеріалах Кабінету міністрів.

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Виплати для переселенців у квітні

Згідно з рішенням Кабміну, у квітні поточного року збільшиться перелік категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають право на допомогу, а також продовжиться термін подання заяв на призначення відповідних виплат (для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;  для інших осіб — 2 тис. грн).

Як відомо, з 1 березня виплату допомоги для ВПО продовжили на пів року лише обмеженій кількості громадян, з категорії найбільш вразливих. Зокрема, для тих, хто не має можливості працювати, доглядає дітей чи важко хворих, чи осіб з інвалідністю, не має доходів чи отримує низькі доходи.

Зокрема, право на допомогу також нададуть:

  • особам з тяжкими формами хвороб, які не мають групи інвалідності (та родинам, де є такі особи);
  • дітям, які виховують сім'ї патронатного вихователя;
  • дітям, які тимчасово проживають у родичів;
  • якщо розмір середньомісячного доходу на одного отримувача в сім'ї менший за 9,44 тис. грн:
  • особам, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років;
  • сім'ям пенсіонерів.

Заяви прийматимуть на перепризначення виплат до кінця квітня.

Матеріальна допомога на дітей

У квітні запровадять нову допомогу "Дитина не одна". Йдеться про підтримку дітей, які залишились без батьківського піклування, однак не мають статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштовані в родини родичів, знайомих, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

Допомогу нададуть на забезпечення необхідних умов та догляду.

Розмір відповідної грошової допомоги становитиме:

  • 2,5 прожиткового мінімуму — на дітей відповідного віку на кожну дитину;
  • 3,5 прожиткового мінімуму — на дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Прожитковий мінімум у 2024 році дещо змінився. Тепер виплати такі:

  • діти до шести років — 2563 грн (2,5 прожиткових мінімуми — 6,4 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 8,97 тис. грн);
  • діти від шести до 18 років — 3196 грн (2,5 прожиткового мінімуму — 7,99 тис. грн, 3,5 прожиткового мінімуму — 11,186  тис. грн).

Подавати заяви можна до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підтримка дітей загиблих захисників

Також у рамках постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб, дітям захисників, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад і які загинули, померли від поранень або пропали безвісти під час воєнних дій" виділять регулярну адресну допомогу.

Дітям від одного до 15 років залежно від віку держава щомісяця виплачуватиме:

  • щонайменше 7,8 тис. грн — на одну дитину;
  • мінімум 6,1 тис. грн — на кожну дитину, якщо в родині двоє чи більше дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, родини громадян, яких незаконно утримує Росія у полоні, мають право на чималу матеріальну допомогу від держави. Таким категоріям осіб виплачують фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що уряд оприлюднив оновлені списки отримувачів допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Також продовжили період подання заяв.

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