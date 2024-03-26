Госпомощь с 1 апреля — что изменится в выплатах для украинцев

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

С 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях предоставления государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.

Об этом говорится в материалах Кабинета министров.

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Выплаты для переселенцев в апреле

Согласно решению Кабмина, в апреле текущего года увеличится перечень категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих право на помощь, а также продлится срок подачи заявлений на назначение соответствующих выплат (для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн; для других лиц — 2 тыс. грн).

Как известно, с 1 марта выплату пособия для ВПЛ продлили на полгода лишь ограниченному количеству граждан, из категории наиболее уязвимых. В частности, для тех, кто не имеет возможности работать, ухаживает за детьми или тяжело больными, или лицами с инвалидностью, не имеет доходов или получает низкие доходы.

В частности, право на помощь также предоставят:

лицам с тяжелыми формами болезней, не имеющих группы инвалидности (и семьям, где есть такие лица);

детям, воспитывающихся в семьях патронатного воспитателя;

детям, временно проживающим у родственников;

если размер среднемесячного дохода на одного получателя в семье меньше 9,44 тыс. грн:

лицам, ухаживающим за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;

семьям пенсионеров.

Заявления будут приниматься на переназначение выплат до конца апреля.

Материальная помощь на детей

В апреле введут новую помощь "Ребенок не один". Речь идет о поддержке детей, оставшихся без родительской опеки, однако не имеющих статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, устроенных в семьи родственников, знакомых, приемные семьи, детские дома семейного типа.

Помощь предоставят на обеспечение необходимых условий и ухода.

Размер соответствующей денежной помощи составит:

2,5 прожиточного минимума — на детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

3,5 прожиточного минимума — на детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.

Прожиточный минимум в 2024 году несколько изменился. Теперь выплаты следующие:

дети до шести лет — 2563 грн (2,5 прожиточных минимума — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумы — 8,97 тыс. грн);

дети от шести до 18 лет — 3196 грн (2,5 прожиточного минимума — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточного минимума — 11,186 тыс. грн).

Подавать заявления можно в органы соцзащиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.

Поддержка детей погибших защитников

Также в рамках постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц, детям защитников, не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин и погибших, умерших от ранений или пропавших без вести во время военных действий", выделят регулярную адресную помощь.

Детям от одного до 15 лет в зависимости от возраста государство будет ежемесячно выплачивать:

не менее 7,8 тыс. грн — на одного ребенка;

минимум 6,1 тыс. грн — на каждого ребенка, если в семье двое или больше детей.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи граждан, незаконно удерживаемых Россией в плену, имеют право на немалую материальную помощь от государства. Таким категориям лиц выплачивают финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что правительство обнародовало обновленные списки получателей помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц. Также продлили период подачи заявлений.