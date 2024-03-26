Допомога до 100 тис. грн — хто і як може отримати виплати від держави

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні родини громадян, яких незаконно утримує Росія у полоні, мають право на чималу матеріальну допомогу від держави. Таким категоріям осіб виплачують фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

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За словами посадовця, подати заявку на отримання річної допомоги мають право близькі родичі полонених громадян.

Родинам таких громадян виплачують допомогу раз на рік лише в тому випадку, якщо особа перебуває в місцях обмеження волі. Такі виплати призначають тільки комусь одному із сім'ї.

Також звільнені особи після повернення можуть особисто подавати заявки на відповідні виплати. Кошти можна буде отримати лише у разі, якщо раніше родичі заручників не отримували таку допомогу.

Як отримати грошові виплати

Для того, щоб отримати виплати родичам полоненого, необхідно:

подати заяву, де слід зазначити тип виплат, а також роки перебування громадянина у місцях обмеження волі;

додати копії документів, де підтверджується особа заявника;

додати довідку від Комісії про встановлення факту позбавлення волі;

надати виписку з реквізитами банківського рахунку, куди будуть надходити виплати.

Зразок відповідної заяви доступний за наступним посиланням.

Також можна подати пакет документів на отримання допомоги особисто чи надіслати поштою на адресу:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Чоколівський б-р, 13, м. Київ, 03186;

на електронну пошту — [email protected].

Джерело: ТГ Дмитра Лубінця

Джерело: ТГ Дмитра Лубінця

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд оприлюднив оновлені списки отримувачів допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також продовжили період подання заяв на перепризначення виплат для переселенців.

Також ми писали, що українці з шести регіонів країни можуть отримати грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Стартувала реєстрація на виплати від Естонської ради у справах біженців.