Госдолг Украины продолжает расти: в чем причина

Пересчет денег в руках. Фото: google

Национальный долг Украины продолжает свое увеличение. В апреле 2023 года он расширился на 4,3 миллиарда долларов, основным катализатором чего стали полученные транши от Международного Валютного Фонда (МВФ) и Европейского Союза.

Об этом сообщает Минфин.

Читайте также:

Госдолг Украины растет

К концу апреля 2023 года, общий долг Украины, гарантированный государством, достиг 4 544,87 миллиарда гривен, что эквивалентно 124,28 миллиарда долларов.

За апрель этого года, общая сумма долга увеличилась на 159,92 миллиарда гривен в местной валюте и на такую же сумму в долларах. С начала 2023 года, госдолг Украины увеличился на 471,37 миллиарда гривен, или на 12,89 миллиарда долларов.

Рост госдолга обусловлен в основном получением Украиной в апреле кредитного транша от МВФ в размере 2,7 миллиарда евро и 1,5 миллиарда евро в форме макрофинансовой помощи от ЕС. В результате этих действий, международные резервы Украины за апрель увеличились на 12,8% и достигли 35,9 миллиарда долларов, что является рекордом за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Стоит отметить, что Соединенные Штаты в 2023 году обещали предоставить Украине помощь на сумму 9,9 миллиарда долларов в форме грантов, а Евросоюз обязался предоставить 18 миллиардов евро в форме макрофинансовой помощи на льготных условиях.

Напомним, Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.