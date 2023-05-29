Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Госдолг Украины продолжает расти: в чем причина arrow

Госдолг Украины продолжает расти: в чем причина

29 мая 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Госдолг Украины продолжает расти: в чем причина
Пересчет денег в руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальный долг Украины продолжает свое увеличение. В апреле 2023 года он расширился на 4,3 миллиарда долларов, основным катализатором чего стали полученные транши от Международного Валютного Фонда (МВФ) и Европейского Союза.

Об этом сообщает Минфин.

Читайте также:

Госдолг Украины растет

К концу апреля 2023 года, общий долг Украины, гарантированный государством, достиг 4 544,87 миллиарда гривен, что эквивалентно 124,28 миллиарда долларов.

За апрель этого года, общая сумма долга увеличилась на 159,92 миллиарда гривен в местной валюте и на такую же сумму в долларах. С начала 2023 года, госдолг Украины увеличился на 471,37 миллиарда гривен, или на 12,89 миллиарда долларов.

Рост госдолга обусловлен в основном получением Украиной в апреле кредитного транша от МВФ в размере 2,7 миллиарда евро и 1,5 миллиарда евро в форме макрофинансовой помощи от ЕС. В результате этих действий, международные резервы Украины за апрель увеличились на 12,8% и достигли 35,9 миллиарда долларов, что является рекордом за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Стоит отметить, что Соединенные Штаты в 2023 году обещали предоставить Украине помощь на сумму 9,9 миллиарда долларов в форме грантов, а Евросоюз обязался предоставить 18 миллиардов евро в форме макрофинансовой помощи на льготных условиях.

Напомним, Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас