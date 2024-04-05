Грошова допомога у разі загибелі — держслужбовці писатимуть заповіти

Підписання документів. Фото: notarius.kyiv.ua

Державним службовцям та працівникам критичної інфраструктури дозволили "заповідати" родичам грошову допомогу на випадок загибелі. Йдеться про складання документа на зразок заповіту.

Це передбачає відповідна урядова постанова №375.

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Грошова допомога на випадок загибелі та заповіти

Нове право для держслужбовців та працівників критичної інфраструктури прописане у новій постанові "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Згідно з нею, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури надається законна можливість скласти в письмовій та довільній формі особисте розпорядження про передачу одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю на випадок своєї загибелі/смерті особам за їхнім вибором, встановивши розмір частки для них у відсотках.

Також зазначається, що незалежно від змісту особистого розпорядження малолітнім, неповнолітнім, повнолітнім непрацездатним дітям, непрацездатним вдовам (непрацездатним вдівцям), непрацездатним батькам загиблої (померлої) особи надається право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю в 50% частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження.

Автентичність підпису на особистому розпорядженні мають засвідчувати командири/керівники підрозділу/керівники органу, в якому такі особи служать чи працюють, або нотаріуси. Оригінал такого розпорядження потрібно упродовж трьох робочих днів передати командирам/керівникам підрозділу/керівникам органів, де така особа служить/працює, для зберігання в особовій справі.

При цьому передбачається можливість будь-якої миті скасувати особисте розпорядження чи переписати інакше. Кожне нове буде скасовувати дійсність попереднього.

Забороняється розголошення змісту особистого розпорядження до встановлення факту загибелі/смерті особи, яка його склала.

У разі загибелі/смерті таких осіб копії особистих розпоряджень видають членам сім’ї.

Також передбачається, що рішення уповноваженого органу, що призначив і здійснив виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, можна оскаржити у судовому порядку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Також ми писали, що громадяни, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.