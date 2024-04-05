Денежная помощь при гибели — госслужащие будут писать завещания

Подписание документов. Фото: notarius.kyiv.ua

Государственным служащим и работникам критической инфраструктуры разрешили "завещать" родственникам денежную помощь на случай гибели. Речь идет о составлении документа наподобие завещания.

Это предусматривает соответствующее правительственное постановление №375.

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Новое право для госслужащих и работников критической инфраструктуры прописано в постановлении "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

Согласно ему, госслужащему и работникам критической инфраструктуры предоставляется законная возможность составить в письменной и произвольной форме личное распоряжение о передаче единовременного пособия за вред жизни и здоровью на случай своей гибели/смерти лицам по их выбору, установив размер доли для них в процентах.

Также отмечается, что независимо от содержания личного распоряжения малолетним, несовершеннолетним, совершеннолетним нетрудоспособным детям, нетрудоспособным вдовам (нетрудоспособным вдовцам), нетрудоспособным родителям погибшего (умершего) лица предоставляется право на назначение и выплату одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью в 50% доли, которая принадлежала бы каждому из них, если бы не было личного распоряжения.

Подлинность подписи на личном распоряжении должны свидетельствовать командиры/руководители подразделения/руководители органа, в котором такие лица служат или работают, или нотариусы. Оригинал такого распоряжения следует в течение трех рабочих дней передать командирам/руководителям подразделения/руководителям органов, где такое лицо служит/работает, для хранения в личном деле.

При этом предполагается возможность в любой момент отменить личное распоряжение или переписать иначе. Каждое новое будет отменять подлинность предыдущего.

Запрещается разглашение содержания личного распоряжения до установления факта гибели/смерти составившего его лица.

В случае гибели/смерти таких лиц копии личных предписаний выдают членам семьи.

Также предполагается, что решение уполномоченного органа, назначившего и осуществившего выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью, можно обжаловать в судебном порядке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Также мы писали, что граждане, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.