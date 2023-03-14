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Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

14 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному — скільки пропонують платити
Після завершення опалювального періоду встановлять нові ціни
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про те, як можуть змінитися тарифи у різних регіонах, розповіли у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Які можуть бути тарифи

За інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни.

Там розраховують, що ціни мають зрости двічі — навесні та влітку цього року. Йдеться про такі дати:

  • з 1 квітня;
  • з 1 липня.

"Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їхня зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", — заявив регулятор.

Серед матеріалів для обговорення навели таку таблицю з пропозиціями щодо нових тарифів.

Причини підвищення цін

Як зазначали раніше експерти, стримування тарифів у підсумку обійдеться дуже дорого, адже навіть до війни стан водогонів оцінювався як критичний — від 40 до 56% труб потребували заміни. Рівень зношеності систем централізованого водовідведення становив 42%.

У зоні бойових дій інфраструктура знищена повністю, а на територіях, звідки виїхали українці, катастрофічно впав рівень розрахунку за послуги. Тоді як у приймаючих громадах підвищилось навантаження на інфраструктуру. Затрати водоканалів збільшилися в рази. Все — переважно через здорожчання палива, реагентів та ремонтних матеріалів. Незмінний тариф рано чи пізно може призвести до великих проблем, наголошували експерти.

При цьому тарифи будуть підйомні для найбільш вразливих категорій населення завдяки субсидіям.

"Для цього слід розробити дієвий механізм отримання та максимально спростити доступ окремих категорій споживачів до їх оформлення. Адресно компенсувати підвищення тарифу дешевше, ніж потім розгрібати наслідки техногенних катастроф. У платіжці цифра за водопостачання і водовідведення зросте максимум на 80 грн. Не на людину, а на сім’ю", — зазначали фахівці.

Нагадаємо, на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.

Раніше ми писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць. Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

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