Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Дешевый тариф на свет продлили до мая: что будет дальше arrow

Дешевый тариф на свет продлили до мая: что будет дальше

30 марта 2023 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Дешевый тариф на свет продлили до мая — что будет дальше
В правительстве до сих пор нарабатывают новые механизмы расчета стоимости электричества
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине перенесли пересмотр тарифов на электроэнергию до мая 2023 года. В правительстве до сих пор нарабатывают новые механизмы расчета стоимости электричества.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Кабинета Министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Действие дешевого тарифа

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, срок действия механизма возложения специальных обязательств — до 30 апреля этого года. Следовательно, стоимость электроэнергии до конца отопительного сезона будет неизменной. Сейчас тариф на электричество таков:

  • 1,44 гривны — до 250 киловатт в час в месяц;
  • 1,68 гривны — от 250 и выше киловатт в час ежемесячно.

Что будет с тарифом в мае

В мае тариф измениться, однако, как именно — доподлинно неизвестно. Советник премьера Юрий Бойко сообщал, что в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения тарифов. В частности, есть предложение оставить действующую градацию.

Официальных заявлений по поводу вероятной стоимости электроэнергии нет, хотя в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно.

В Нацкомиссии объясняют, что ремонты после российских атак могут продолжаться годами, а это миллиарды гривен. Утверждают, что экономически обоснованный тариф должен быть в четыре раза больше. В частности, бизнесу приходится платить по рыночным ценам — по 6,05 грн за кВт*час.

Что говорят эксперты

По мнению главы ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, повышение тарифов во время войны — нецелесообразно. Это приведет только к росту уровня задолженности среди украинцев за коммунальные услуги, ведь количество платежеспособного населения в стране снизилось. Долг продолжает расти, граждане должны предприятиям-поставщикам услуг в общей сложности более 35 млрд гривен.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксирует недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной тому является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

Также мы писали, что в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре ряда тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:03 В ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на Почаевскую Лавру

10:01 В Украине зафиксировали рекордный всплеск угонов авто

09:53 НДС на топливо вернут к довоенным 20%, — Гетманцев

09:45 Киберсбор для ВСУ: Фонд "Повернись живим" отчитался о сумме донатов

09:44 Россия планирует новую мобилизацию: МО Британии объяснило, как кремль будет маскировать этот процесс

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:40 Месси обижен на Мбаппе: во Франции сравнили зарплату звезд "ПСЖ"

09:26 В Генпрокуратуре рассказали, сколько украинских детей пострадало от действий российских окупантов

09:19 Польша упрощает выдачу карты побыту украинским беженцам: что нужно знать

09:05 В Минэкономики анонсировали ослабление некоторых валютных ограничений для бизнеса

09:00 В Мелитополе коллаборанты начали скрываться, а Балицкий ездит по городу в машине "скорой"

Новина з відео

08:25 "Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе

Новина з відео

06:15 Как сделать сырный кофе: пять удивительных рецептов и тонкости приготовления

Новина з відео

23:27 Столб пламени и черного дыма: в россии произошел взрыв на газопроводе

Эксклюзив

22:22УПЦ МП выселяют из Лавры: реакция верующих

Новина з відео

19:25 Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:50Резников рассказал, что необходимо Украине для контрнаступления

Эксклюзив

18:20Хорватия передаст Украине дополнительную военную помощь: о чем идет речь

Новина з відео

18:16 Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Актуальное по теме

None 30 Март 10:04

В ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на Почаевскую Лавру

None 30 Март 10:01

В Украине зафиксировали рекордный всплеск угонов авто

None 30 Март 10:08

НДС на топливо вернут к довоенным 20%, — Гетманцев

None 30 Март 10:07

Киберсбор для ВСУ: Фонд "Повернись живим" отчитался о сумме донатов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB