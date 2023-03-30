Дешевый тариф на свет продлили до мая — что будет дальше

В правительстве до сих пор нарабатывают новые механизмы расчета стоимости электричества

В Украине перенесли пересмотр тарифов на электроэнергию до мая 2023 года. В правительстве до сих пор нарабатывают новые механизмы расчета стоимости электричества.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Кабинета Министров Украины (КМУ).

Действие дешевого тарифа

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, срок действия механизма возложения специальных обязательств — до 30 апреля этого года. Следовательно, стоимость электроэнергии до конца отопительного сезона будет неизменной. Сейчас тариф на электричество таков:

1,44 гривны — до 250 киловатт в час в месяц;

1,68 гривны — от 250 и выше киловатт в час ежемесячно.

Что будет с тарифом в мае

В мае тариф измениться, однако, как именно — доподлинно неизвестно. Советник премьера Юрий Бойко сообщал, что в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения тарифов. В частности, есть предложение оставить действующую градацию.

Официальных заявлений по поводу вероятной стоимости электроэнергии нет, хотя в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно.

В Нацкомиссии объясняют, что ремонты после российских атак могут продолжаться годами, а это миллиарды гривен. Утверждают, что экономически обоснованный тариф должен быть в четыре раза больше. В частности, бизнесу приходится платить по рыночным ценам — по 6,05 грн за кВт*час.

Что говорят эксперты

По мнению главы ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, повышение тарифов во время войны — нецелесообразно. Это приведет только к росту уровня задолженности среди украинцев за коммунальные услуги, ведь количество платежеспособного населения в стране снизилось. Долг продолжает расти, граждане должны предприятиям-поставщикам услуг в общей сложности более 35 млрд гривен.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксирует недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной тому является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

Также мы писали, что в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре ряда тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.