Курс долара — у Раді оцінили знецінення гривні у 2024 році

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.

Про це повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в Telegram.

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За його словами, з початку поточного року спостерігається помірний темп девальвації нацвалюти, відхилення курсу в негативний бік не є критичним.

"Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у бюджет-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар)", — написав голова комітету.

Він зазначив, що Національний банк не прогнозує курс і не таргетує цільове значення, однак зараз спостерігається більша гармонія у цьому питанні між монетарною і фіскальною політикою.

Гетманцев прогнозує, що ситуація на валютному ринку у короткостроковій перспективі залишатиметься контрольованою. Це стане можливим завдяки:

визначеності щодо зовнішнього фінансування до кінця 2024 року;

значному обсягу міжнародних резервів НБУ;

продовженню відносно жорсткої монетарної політики, послідовної політики щодо валютної лібералізації.

Як змінився курс долара

Як відомо, з кінця липня 2022 року до 3 жовтня 2023 року Нацбанк встановив фіксований курс на рівні 36,56 гривні. Після чого ухвалив рішення про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Тому зараз курс долара на готівковому ринку фактично залежить від курсу на міжбанку.

Гетманцев повідомив, що за січень — квітень 2024 року середній офіційний курс гривні до долара становив 38,47 грн/долар, на 30 квітня 2024 року — 39,67 грн/долар.

Водночас за середньомісячним офіційним курсом нацвалюта знецінилась:

за квітень 2024 року — на 1,8% проти березня;

за чотири місяці з початку року — на 5,8% проти грудня 2023 року;

за час після переходу до керованої гнучкості — на 7,1% проти фіксованого курсу у 36,57 грн/долар.

На 9 травня НБУ встановив офіційний курс американської валюти на рівні 39,38 грн (+0,09).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабміну. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Також ми писали, що НБУ попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. Обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.