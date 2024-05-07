Курс валют на 8 травня — долар знову дешевшає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку України продовжує поступово знижуватися. Національний банк України (НБУ) встановив на 8 травня 2024 року також дешевший офіційний курс.

Про це йдеться на порталі Нацбанку, а також сайтах з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, Центробанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,29 грн (-0,06);

євро — 42,30 грн (-0,09);

злотий — 9,81 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, американська валюта дешевшає. Зараз долар у середньому коштує під час купівлі 39,23 грн (-0,07), під час продажу — за 39,75 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі — 42,17 грн (-0,04), у продажу — 42,84 грн (-0,07).

У державному ПриватБанку долар впав у вартості: у купівлі коштує 39,15 грн (-0,05), у продажу — 39,75 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,10 грн (-0,10), продає — за 39,61 грн (-0,06). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,30 грн (0,00), у продажу — 39,85 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінниках долар дещо змінився у ціні: купують за 39,70 грн (+0,01), продають — за 39,79 грн (-0,01). Євровалюта коштує у купівлі 42,72 грн (+0,02), у продажу — 42,88 грн (-0,02).

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Нагадаємо, НБУ змінив правила організації касової роботи та захисту приміщень фінустанов. Зокрема, регулятор зобов'язав облаштовувати приміщення, де відбуваються касові операції, системами відеоконтролю.

Також НБУ попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.