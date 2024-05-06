Нацбанк зменшив підтримку гривні — як це вплине на курс

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Про це свідчать дані НБУ.

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Як зазначається, Нацбанк знизив обсяг чистого продажу валюти на міжбанку у період з 29 квітня по 3 травня на 4,6% проти попереднього тижня, до 507,7 млн доларів. За цей тиждень регулятор придбав 0,24 млн доларів.

З початку року Національний банк придбав 104,87 млн доларів, а продав 8,5 млрд доларів.

У 2023 році НБУ придбав на міжбанку 219,85 млн доларів, реалізував 28,829 млрд доларів. Євровалюту НБУ торік не купував і не продавав.

Для порівняння — у 2022 році регулятор купив на міжбанку 3,267 млрд доларів і 110,97 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

У 2021 році купив 3,69 млрд доларів, продав — 1,275 млрд доларів.

Продажем валюти на міжбанку регулятор підтримує курс гривні в країні.

Як змінився курс долара

Як відомо, з кінця липня 2022-го до 3 жовтня 2023 року НБУ встановив фіксований курс на рівні 36,56 гривні. Після чого здійснив перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Зараз курс американської валюти на готівковому ринку фактично залежить від курсу на міжбанківському ринку.

На 6 травня НБУ встановив офіційний курс американської валюти на рівні 39,39 грн (-0,14).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, 6 травня 2024 року курс долара знизився в українських фінустановах та обмінниках. Згідно з рішенням Національного банку, офіційно американська валюта також подешевшала.

Також ми писали, що Національний банк опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.