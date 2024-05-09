Курс доллара — в Раде оценили обесценивание гривны в 2024 году

Девальвация гривны — в Раде оценили ситуацию с валютным курсом
В украинском парламенте оценивают снижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.
Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.
Обесценивание гривны в 2024 году
По его словам, с начала текущего года наблюдается умеренный темп девальвации нацвалюты, отклонение курса в отрицательную сторону не является критическим.
"У нас есть умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)", — написал глава комитета.
Он отметил, что Национальный банк не прогнозирует курс и не таргетирует целевое значение, однако сейчас наблюдается большая гармония в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой.
Гетманцев прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет оставаться контролируемой. Это станет возможным благодаря:
- определенности во внешнем финансировании до конца 2024 года;
- значительному объему международных резервов НБУ;
- продолжении относительной жесткой монетарной политики, последовательной политики по валютной либерализации.
Как изменился курс доллара
Как известно, с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года Нацбанк установил фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. После чего принял решение о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поэтому сейчас курс доллара на наличном рынке фактически зависит от курса межбанка.
Гетманцев сообщил, что за январь-апрель 2024 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 38,47 грн/доллар, на 30 апреля 2024 года — 39,67 грн/доллар.
В то же время по среднемесячному официальному курсу нацвалюта обесценилась:
- за апрель 2024 года — на 1,8% против марта;
- за четыре месяца с начала года — на 5,8% против декабря 2023 года;
- за время после перехода к управляемой гибкости — на 7,1% против фиксированного курса 36,57 грн/доллар.
По состоянию на 9 мая НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,38 грн (+0,09).
Что еще стоит знать
Напомним, Нацбанк изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабмина. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с МВФ.
Также мы писали, что НБУ на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Объемы продаж сократились почти на 5% против показателя на прошлой неделе.
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