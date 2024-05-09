Курс доллара — в Раде оценили обесценивание гривны в 2024 году

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском парламенте оценивают снижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.

Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

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По его словам, с начала текущего года наблюдается умеренный темп девальвации нацвалюты, отклонение курса в отрицательную сторону не является критическим.

"У нас есть умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)", — написал глава комитета.

Он отметил, что Национальный банк не прогнозирует курс и не таргетирует целевое значение, однако сейчас наблюдается большая гармония в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой.

Гетманцев прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет оставаться контролируемой. Это станет возможным благодаря:

определенности во внешнем финансировании до конца 2024 года;

значительному объему международных резервов НБУ;

продолжении относительной жесткой монетарной политики, последовательной политики по валютной либерализации.

Как изменился курс доллара

Как известно, с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года Нацбанк установил фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. После чего принял решение о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поэтому сейчас курс доллара на наличном рынке фактически зависит от курса межбанка.

Гетманцев сообщил, что за январь-апрель 2024 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 38,47 грн/доллар, на 30 апреля 2024 года — 39,67 грн/доллар.

В то же время по среднемесячному официальному курсу нацвалюта обесценилась:

за апрель 2024 года — на 1,8% против марта;

за четыре месяца с начала года — на 5,8% против декабря 2023 года;

за время после перехода к управляемой гибкости — на 7,1% против фиксированного курса 36,57 грн/доллар.

По состоянию на 9 мая НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,38 грн (+0,09).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабмина. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с МВФ.

Также мы писали, что НБУ на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Объемы продаж сократились почти на 5% против показателя на прошлой неделе.