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Дія фіксованого тарифу на газ закінчиться у травні — які будуть ціни

19 квітня 2024 08:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ — які будуть ціни після завершення річних договорів у травні
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні 30 квітня 2024 року завершується дія річних фіксованих тарифів за договорами споживачів з постачальниками природного газу. У зв'язку з цим блакитне паливо може подорожчати.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Ціни після завершення дії фіксованого тарифу

Як зазначає видання, оскільки дія фіксованого тарифу на газ завершується, українцям слід готуватися до різних сценаріїв.

Тарифний план на блакитне паливо "Фіксований" від Нафтогазу діяв упродовж року. Рішення щодо продовження фіксованого тарифу ухвалили у зв’язку з воєнним станом та ускладненням економічної ситуації в країні.

За словами експертів, зараз невідомо, що буде з тарифом, влада запевняла, що сталі ціни зафіксовано до кінця воєнного стану та пів року після закінчення. Проте голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов повідомляв, що подорожчання палива неминуче і є "питанням часу".

На його переконання, для стабільної ситуації на ринку краще, щоб послуги зросли у вартості раніше, аніж пізніше, при цьому враховувавши "повномасштабну війну та потребу захисту вразливих споживачів".

"Реформа та впровадження ринку енергії в Україні неминуча, це відбудеться рано чи пізно", — наголошував він.

Також на лібералізації вартості газу та електроенергії наполягають міжнародні держави-партнери. Терміни запровадження реформ залежатимуть від рішень уряду та ситуації в країні.

Наразі мораторій на перегляд тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, а також послуги з розподілу природного газу, ніхто не скасовував. Однак це може статися, адже подібну заборону на відключення споживачів від послуг за борги, встановлену до кінця воєнного стану, взимку цього року скасували.

Які зараз ціни на газ

В Україні 98% споживачів обслуговує ГК "Нафтогаз". Тільки 2% ринку припадає на решту 11 постачальників. Клієнти зараз платять за природний газ 7,96 грн за куб. м., решта постачальників пропонують різні ціни.

Зокрема, п'ять із них пропонують ціну, що перевищує 8 грн за кб. м, а сім — нижче. Найдешевше блакитне паливо продає ТОВ "Еру Людям" — 7,70 гривні, а найдорожче "Світлогаз" — 9,99 гривні.

 

газ тарифи
Джерело: Газправда

Що ще варто знати

Нагадаємо, НКРЕКП заборонив підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Також ми писали, що у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

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комунальні послуги
ЖКГ
газ
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