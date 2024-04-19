Тарифы на газ — какие будут цены после завершения годовых договоров в мае

Коммунальные платежки. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине 30 апреля 2024 года завершается действие годовых фиксированных тарифов по договорам потребителей с поставщиками природного газа. В связи с этим голубое топливо может подорожать.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Цены после завершения действия фиксированного тарифа

Как отмечает издание, поскольку действие фиксированного тарифа на газ завершается, украинцам следует готовиться к разным сценариям.

Тарифный план на голубое топливо "Фиксованный" от Нафтогаза действовал в течение года. Решение о продлении фиксированного тарифа было принято в связи с военным положением и усложнением экономической ситуации в стране.

По словам экспертов, сейчас неизвестно, что будет с тарифом, власти уверяли, что старые цены зафиксированы до конца военного положения и полгода после окончания.

Однако глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев сообщал, что подорожание топлива неизбежно и это — "вопрос времени".

По его убеждению, для стабильной ситуации на рынке лучше, чтобы услуги выросли в стоимости раньше, чем позже, при этом учитывая "полномасштабную войну и потребность защиты уязвимых потребителей".

"Реформа и внедрение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно", — подчеркивал он.

Также на либерализации стоимости газа и электроэнергии настаивают международные государства-партнеры. Сроки реформ будут зависеть от решений правительства и ситуации в стране.

Пока мораторий на пересмотр тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, а также услуги по распределению природного газа, никто не отменял. Однако это может произойти, ведь подобный запрет на отключение потребителей от услуг за долги, установленный до конца военного положения, зимой этого года был отменен.

Какие сейчас цены на газ

В Украине 98% потребителей обслуживает ГК "Нафтогаз". Только 2% рынка приходится на остальных 11 поставщиков. Клиенты сейчас платят за газ 7,96 грн за куб. м., остальные поставщики предлагают разные цены.

В частности, пять из них предлагают цену, превышающую 8 грн/кб. м, а семь — ниже. Дешевле всего голубое топливо продает ООО "Эру Людям" — 7,70 гривны, а дороже всего "Світлогаз" — 9,99 гривны.

Источник: Газправда

Что еще стоит знать

Напомним, НКРЭКУ запретил повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Также мы писали, что в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.