Допомога українцям у Польщі — біженці зможуть безплатно їздити у Німеччину

Українці зможуть надалі їздити безплатно у Ганновер / Фото: google.com

У Польщі для громадян України продовжили безоплатний проїзд потягом, який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці зможуть користуватися до кінця травня поточного року.

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Деталі

Як зазначається, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. Потрібно лише мати при собі паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу.

Пріоритет у перевезенні надаватимуть людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, родинам з дітьми, літнім людям, особам з інвалідністю.

У разі дефіциту вільних місць — радять звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони мають допомогти з розміщенням або ж гарантовано сісти на наступний потяг.

У Ганновері пасажирів зустрічатимуть працівники чи волонтери, які вкажуть маршрут до найближчих центрів допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (карта побиту) за умови роботи в цій країні. При цьому пільги та виплати біженцям залишаться в силі.

Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).