Помощь украинцам в Польше — беженцы смогут бесплатно ездить в Германию

Украинцы смогут в дальнейшем ездить бесплатно в Ганновер / Фото: google.com

В Польше для граждан Украины продлили бесплатный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут пользоваться до конца мая текущего года.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Подробности

Как отмечается, отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. Нужно только иметь при себе паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Приоритет в перевозке будут предоставлять людям с браслетами от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью.

В случае дефицита свободных мест советуют обратиться к волонтерам Красного Креста. Они должны помочь с размещением или гарантированно сесть на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров будут встречать работники или волонтеры, которые укажут маршрут в ближайшие центры помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временный вид на жительство (карта побыту) при условии работы в этой стране. При этом льготы и выплаты беженцам останутся в силе.

Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).