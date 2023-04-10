Помощь украинцам в Польше — беженцы смогут бесплатно ездить в Германию

Для украинских беженцев в Польше продлили бесплатный проезд: детали
В Польше для граждан Украины продлили бесплатный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут пользоваться до конца мая текущего года.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Подробности
Как отмечается, отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. Нужно только иметь при себе паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
Приоритет в перевозке будут предоставлять людям с браслетами от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью.
В случае дефицита свободных мест советуют обратиться к волонтерам Красного Креста. Они должны помочь с размещением или гарантированно сесть на следующий поезд.
В Ганновере пассажиров будут встречать работники или волонтеры, которые укажут маршрут в ближайшие центры помощи.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временный вид на жительство (карта побыту) при условии работы в этой стране. При этом льготы и выплаты беженцам останутся в силе.
Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).