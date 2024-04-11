Грошова допомога — як отримати за програмою EU4Youth 6 тис. євро

Євровалюта в руках. Unsplush

Українські ветерани та внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

Про це повідомляють організатори проєкту.

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Деталі проєкту EU4Youth

Як зазначається, група громадських організацій, яким Європейський союз надає фінансування, приймає заявки на участь у проєкті EU4Youth. Проєкт покликаний допомогти молодим ветеранам та внутрішньо переміщеним особам у розвитку та започаткуванні власної справи.

Для відібраних учасників організують навчання, зустрічі з провідними фахівцями, які нададуть підтримку та допоможуть учасникам написати бізнес-план.

В рамках проєкту учасники отримають:

можливість долучитися до інтенсивної навчальної програми;

зустрітися з відомими підприємцями, економістами та тренерами;

взяти участь у менторській програмі з написання власного бізнес-плану.

У результаті учасники проєкту матимуть змогу отримати грант у розмірі 6 тис. євро на розвиток або започаткування власного бізнесу.

При цьому діє вікове обмеження — учасникам не повинно бути більше 35 років.

Проєкт EU4Youth допоможе ветеранам успішно перейти до цивільного життя, надасть можливість отримати знання та навички через навчальну програму та реалізації особистого потенціалу.

Як взяти участь у проєкті

Подавати заявки на навчально-грантову програму можна до 30 квітня за наступним посиланням.

Там потрібно заповнити анкету, вказавши інформацію про себе, надати контактні дані та посилання на соціальні мережі.

Зокрема, необхідно відповісти на запитання:

який саме бізнес був до війни;

які бізнес-інтереси на майбутнє;

яка мотивація щодо участі в проєкті.

Проєкт реалізують учасники консорціуму: громадські організації "Час дії", "Смарт медіа", "Українські ветерани", "Sos Ukraine". Фінансується Євросоюзом та втілюється в Україні.

Джерело: surl.li

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

Також ми писали, що громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.