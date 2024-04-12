Бизнес получил новые онлайн-сервисы в приложении Моя налоговая

Мобильный телефон в руке. Фото: Freepik

Государственная налоговая служба подготовила несколько новых сервисов для украинского бизнеса. Онлайн-услуги доступны в приложении "Моя налоговая".

Об этом информирует пресс-центр ГНС.

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Новые сервисы в приложении "Моя налоговая"

В пресс-службе отмечают, что физлица-предприниматели (ФЛП) получат доступ к ряду новых сервисов в специальном мобильном приложении.

В частности, в разделе "Мои данные" появился раздел "Мой ФЛП". В нем предприниматели смогут ознакомиться с информацией о регистрации ФЛП и деталями упрощенной системы налогообложения.

В приложении можно передавать налоговые декларации плательщиков единого налога. Для этого следует зайти в раздел "Услуги" для физлиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения первой-третьей групп.

Через приложение ФЛП могут платить налоги. Это можно сделать в сервисе "Состояние расчетов с бюджетом" в разделе "Услуги".

Как отмечают в ГНС, по состоянию на начало апреля 2024 года около 70 тыс. граждан пользуются приложением "Моя налоговая", получая налоговые услуги прямо в собственном смартфоне.

Источник: ДПС

Другие инициативы Налоговой службы

На днях ГНС запустила в тестовом режиме проект по информированию налогоплательщиков о наличии и необходимости уплаты задолженности.

Продлится такая инициатива три месяца. Целью является повышение уровня осведомленности налогоплательщиков о наличии у долгов, побуждении к их погашению.

Также временно освободили от налогообложения физлиц-предпринимателей, которые были мобилизованы. Они могут не платить во время военного положения:

налоги на доходы физических лиц (НДФЛ);

единый налог;

единый социальный вклад.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.