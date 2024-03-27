Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українські жінки можуть отримати 100 тис. грн — умови програми arrow

Українські жінки можуть отримати 100 тис. грн — умови програми

27 березня 2024 11:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога жінкам — Мінцифри оголосило нову програму з грантами
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Детальніше про програму підтримки жінок

Як зазначається, проєкт спрямований на жінок, які починають власну справу чи вже мають мікро- чи мале підприємство, при цьому прагнуть знайти шляхи для подальшого розвитку.

В рамках програми проведуть чотиримісячне навчання, під час якого учасниці дізнаються, що таке:

  • фінансове планування та управління;
  • маркетинг і продажі;
  • інструменти для диджиталізації бізнесу;
  • оподаткування;
  • бухгалтерський облік;
  • вихід на зовнішні ринки.

Винагороди учасницям проєкту

За підсумками навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. грн на реалізацію бізнес-ідей. Зокрема, на фінальному заході — Grand Pitch Day три найперспективніші бізнес-проєкти отримають додатково ще по 400 тис. грн на власну справу.

Дедлайн подачі заявок — 28 квітня 2024 року. Деталі за посиланням.

Під час першого сезону шість фіналісток програми "Відважна" отримали 1,3 млн грн на власний бізнес.

 

гранти на бізнес
Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.

Також ми писали, що родини громадян, яких незаконно утримує Росія у полоні, мають право на чималу матеріальну допомогу від держави. Таким категоріям осіб виплачують фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

виплати
фінансова допомога
гроші
жінки
матеріальна допомога
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом