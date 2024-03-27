Грошова допомога жінкам — Мінцифри оголосило нову програму з грантами

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Детальніше про програму підтримки жінок

Як зазначається, проєкт спрямований на жінок, які починають власну справу чи вже мають мікро- чи мале підприємство, при цьому прагнуть знайти шляхи для подальшого розвитку.

В рамках програми проведуть чотиримісячне навчання, під час якого учасниці дізнаються, що таке:

фінансове планування та управління;

маркетинг і продажі;

інструменти для диджиталізації бізнесу;

оподаткування;

бухгалтерський облік;

вихід на зовнішні ринки.

Винагороди учасницям проєкту

За підсумками навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. грн на реалізацію бізнес-ідей. Зокрема, на фінальному заході — Grand Pitch Day три найперспективніші бізнес-проєкти отримають додатково ще по 400 тис. грн на власну справу.

Дедлайн подачі заявок — 28 квітня 2024 року. Деталі за посиланням.

Під час першого сезону шість фіналісток програми "Відважна" отримали 1,3 млн грн на власний бізнес.

Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.

Також ми писали, що родини громадян, яких незаконно утримує Росія у полоні, мають право на чималу матеріальну допомогу від держави. Таким категоріям осіб виплачують фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.