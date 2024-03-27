Грошова допомога жінкам — Мінцифри оголосило нову програму з грантами

Українські жінки можуть отримати 100 тис. грн — умови програми
Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Детальніше про програму підтримки жінок
Як зазначається, проєкт спрямований на жінок, які починають власну справу чи вже мають мікро- чи мале підприємство, при цьому прагнуть знайти шляхи для подальшого розвитку.
В рамках програми проведуть чотиримісячне навчання, під час якого учасниці дізнаються, що таке:
- фінансове планування та управління;
- маркетинг і продажі;
- інструменти для диджиталізації бізнесу;
- оподаткування;
- бухгалтерський облік;
- вихід на зовнішні ринки.
Винагороди учасницям проєкту
За підсумками навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. грн на реалізацію бізнес-ідей. Зокрема, на фінальному заході — Grand Pitch Day три найперспективніші бізнес-проєкти отримають додатково ще по 400 тис. грн на власну справу.
Дедлайн подачі заявок — 28 квітня 2024 року. Деталі за посиланням.
Під час першого сезону шість фіналісток програми "Відважна" отримали 1,3 млн грн на власний бізнес.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.
Також ми писали, що родини громадян, яких незаконно утримує Росія у полоні, мають право на чималу матеріальну допомогу від держави. Таким категоріям осіб виплачують фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.
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