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"Нова пошта" оголосила важливу соціальну ініціативу для ЗСУ — деталі

9 квітня 2024 15:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта оголосила проєкт допомоги для ЗСУ — деталі
Працівники Нової пошти. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" запустила соціальну ініціативу, покликану допомогти бійцям Збройних сил України. Йдеться про проєкт під назвою "Шини рвуться в бій", в рамках якого кожен може відправити вживані шини захисникам на фронт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Для того, щоб відправити шини бійцям, необхідно отримати промокод у чат-боті на відправлення.

При цьому "Нова пошта" обіцяє доставити гуму безкоштовно.

Щоб взяти участь у відповідній ініціативі, необхідно:

  • авторизуватися у Telegram-боті;
  • описати характеристики шини для передачі;
  • зазначити найближче вантажне відділення "Нової пошти";
  • якщо шини підійдуть під актуальні потреби окремих бригад, громадянин отримає промокод на безкоштовну відправку;
  • принести шини у вантажне відділення.

Яка гума потрібна армії

Типорозміри шин:

  • R16;
  • R15, R17;
  • R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).

Профіль:

  • не низькопрофільні, потрібна висота 60-т і вище;
  • бажано якомога ширші і вищі.

Протектори:

  • зимові;
  • тракторні, інакше "болотяні";
  • маркування АТ/МТ.

Стан шин:

  • відсутнє пошкодження;
  • не "лисі";
  • залишок протектору мінімум 50%.

 

Нова пошта
Джерело: НП

"Наразі проєкт організував 2 тис. шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!" — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Нова пошта повідомляла, що запрацює по-новому. Громадяни, які проживають у Польщі, зможуть замовляти речі із маркетплейсу OLX Україна у польські відділення Nova Post.

Також повідомлялося, що Нова пошта буде безкоштовно доставляти банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.

ЗСУ
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