Нова пошта оголосила проєкт допомоги для ЗСУ — деталі

Працівники Нової пошти. Фото: УНІАН

Українська логістична компанія "Нова пошта" запустила соціальну ініціативу, покликану допомогти бійцям Збройних сил України. Йдеться про проєкт під назвою "Шини рвуться в бій", в рамках якого кожен може відправити вживані шини захисникам на фронт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Соціальна ініціатива для допомоги ЗСУ

Для того, щоб відправити шини бійцям, необхідно отримати промокод у чат-боті на відправлення.

При цьому "Нова пошта" обіцяє доставити гуму безкоштовно.

Щоб взяти участь у відповідній ініціативі, необхідно:

авторизуватися у Telegram-боті;

описати характеристики шини для передачі;

зазначити найближче вантажне відділення "Нової пошти";

якщо шини підійдуть під актуальні потреби окремих бригад, громадянин отримає промокод на безкоштовну відправку;

принести шини у вантажне відділення.

Яка гума потрібна армії

Типорозміри шин:

R16;

R15, R17;

R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).

Профіль:

не низькопрофільні, потрібна висота 60-т і вище;

бажано якомога ширші і вищі.

Протектори:

зимові;

тракторні, інакше "болотяні";

маркування АТ/МТ.

Стан шин:

відсутнє пошкодження;

не "лисі";

залишок протектору мінімум 50%.

Джерело: НП

"Наразі проєкт організував 2 тис. шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!" — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Нова пошта повідомляла, що запрацює по-новому. Громадяни, які проживають у Польщі, зможуть замовляти речі із маркетплейсу OLX Україна у польські відділення Nova Post.

Також повідомлялося, що Нова пошта буде безкоштовно доставляти банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.