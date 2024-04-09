Нова пошта оголосила проєкт допомоги для ЗСУ — деталі

"Нова пошта" оголосила важливу соціальну ініціативу для ЗСУ — деталі
Українська логістична компанія "Нова пошта" запустила соціальну ініціативу, покликану допомогти бійцям Збройних сил України. Йдеться про проєкт під назвою "Шини рвуться в бій", в рамках якого кожен може відправити вживані шини захисникам на фронт.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Соціальна ініціатива для допомоги ЗСУ
Для того, щоб відправити шини бійцям, необхідно отримати промокод у чат-боті на відправлення.
При цьому "Нова пошта" обіцяє доставити гуму безкоштовно.
Щоб взяти участь у відповідній ініціативі, необхідно:
- авторизуватися у Telegram-боті;
- описати характеристики шини для передачі;
- зазначити найближче вантажне відділення "Нової пошти";
- якщо шини підійдуть під актуальні потреби окремих бригад, громадянин отримає промокод на безкоштовну відправку;
- принести шини у вантажне відділення.
Яка гума потрібна армії
Типорозміри шин:
- R16;
- R15, R17;
- R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).
Профіль:
- не низькопрофільні, потрібна висота 60-т і вище;
- бажано якомога ширші і вищі.
Протектори:
- зимові;
- тракторні, інакше "болотяні";
- маркування АТ/МТ.
Стан шин:
- відсутнє пошкодження;
- не "лисі";
- залишок протектору мінімум 50%.
"Наразі проєкт організував 2 тис. шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!" — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Нова пошта повідомляла, що запрацює по-новому. Громадяни, які проживають у Польщі, зможуть замовляти речі із маркетплейсу OLX Україна у польські відділення Nova Post.
Також повідомлялося, що Нова пошта буде безкоштовно доставляти банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.
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