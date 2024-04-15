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Для украинцев доступна доставка товаров из магазинов Канады — какие тарифы

15 апреля 2024 14:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Meest Shopping начнет доставлять товары из магазинов Канады — какие тарифы
Доставка посылок. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцам стала доступна возможность заказа товаров из онлайн-магазинов Канады с доставкой от сервиса Meest Shopping по адресу или в ближайшее отделение Meest. Таким образом, сервис, осуществляющий доставку покупок из интернет-магазинов разных стран, не имеющих прямой доставки в Украину, расширил свою деятельность.

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Тарифы на доставку товаров из Канады

Как отмечают в компании, расширение услуг Meest Shopping на рынок Канады является очередным шагом в предложении клиентам качественных и доступных услуг.

В связи с этим список онлайн магазинов, из которых можно получать доставку посылок в Украину, существенно возрастет, а доступные тарифы позволят экономить.

Тарифы на доставку товаров из Канады будут следующие:

  • от шести долларов — на морские перевозки;
  • девять долларов — на авиаперевозки.

Продолжительность доставки составит:

  • для морских перевозок — от 4-5 недель;
  • для авиаперевозок — от 1-2 недель.

Кроме того, Meest Shopping предоставляет дополнительные услуги:

  • страхование;
  • упаковку.

"Оперативность и эффективность работы будет обеспечивать собственный состав сервиса в Канаде", — сообщили в пресс-центре.

В каких странах работает Meest Shopping

Meest Shopping является популярным сервисом доставки покупок из  маркет-плейсов Европы и Северной Америки, у которых нет прямой доставки в Украину. Благодаря этому у клиентов есть возможность получать товары из 12 стран. Meest Shopping является частью группы компаний Meest, также объединяющей Meest Почта, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA, Meest Canada.

Компания более 30 лет работает на рынке почтовых услуг в сфере B2С и B2B. Meest дает возможность отправлять посылки в более чем 70 стран.

 

Meest Shopping Канада
Источник: Meest Shopping

Что еще стоит знать

Напомним, группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, выйдет на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала собственную компанию Новая Энерджи.

Ранее мы писали, что логистическая компания "Новая почта" запустила социальную инициативу, призванную помочь бойцам Вооруженных сил Украины. Речь идет о проекте под названием "Шины рвутся в бой", в рамках которого каждый может отправить подержанные шины защитникам на фронт.

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