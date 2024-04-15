Meest Shopping начнет доставлять товары из магазинов Канады — какие тарифы

Доставка посылок. Фото: Freepik

Украинцам стала доступна возможность заказа товаров из онлайн-магазинов Канады с доставкой от сервиса Meest Shopping по адресу или в ближайшее отделение Meest. Таким образом, сервис, осуществляющий доставку покупок из интернет-магазинов разных стран, не имеющих прямой доставки в Украину, расширил свою деятельность.

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Тарифы на доставку товаров из Канады

Как отмечают в компании, расширение услуг Meest Shopping на рынок Канады является очередным шагом в предложении клиентам качественных и доступных услуг.

В связи с этим список онлайн магазинов, из которых можно получать доставку посылок в Украину, существенно возрастет, а доступные тарифы позволят экономить.

Тарифы на доставку товаров из Канады будут следующие:

от шести долларов — на морские перевозки;

девять долларов — на авиаперевозки.

Продолжительность доставки составит:

для морских перевозок — от 4-5 недель;

для авиаперевозок — от 1-2 недель.

Кроме того, Meest Shopping предоставляет дополнительные услуги:

страхование;

упаковку.

"Оперативность и эффективность работы будет обеспечивать собственный состав сервиса в Канаде", — сообщили в пресс-центре.

В каких странах работает Meest Shopping

Meest Shopping является популярным сервисом доставки покупок из маркет-плейсов Европы и Северной Америки, у которых нет прямой доставки в Украину. Благодаря этому у клиентов есть возможность получать товары из 12 стран. Meest Shopping является частью группы компаний Meest, также объединяющей Meest Почта, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA, Meest Canada.

Компания более 30 лет работает на рынке почтовых услуг в сфере B2С и B2B. Meest дает возможность отправлять посылки в более чем 70 стран.

Источник: Meest Shopping

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