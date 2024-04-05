Нова пошта оновила правила для переадресації посилок — деталі

Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" змінила правила для переадресації посилок. Тепер клієнти можуть не платити за таку послугу по всій країні, однак за однієї умови.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Нові правила для переадресації посилок

Як зазначається, раніше переадресацію можна було здійснювати тільки в межах міста, а зараз дію послуги розширили на всю територію країни. У компанії заявили, що неправильно переплачувати за помилково вказану адресу.

За словами директорки із розробки клієнтських сервісів Юлії Колесник, у компанії зробили так, щоб клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку у разі помилково вказаної адреси отримувача, чи якщо змінилось місце отримання.

"Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною", — наголосила вона.

Таким чином, компанія дещо спростила життя своїм клієнтам. Однак не братимуть коштів за переадресацію посилок лише за умови, що вона ще не доставлена у пункт призначення.

Безкоштовна переадресація поширюється на відправлення, які прямують у кінцеві пункти (відділення або поштомат). Тобто здійснити безоплатну переадресацію посилки на будь-яку адресу не вдасться, оскільки вимагає послуг кур'єра. Тому така послуга коштуватиме грошей.

"Якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення", — йдеться у повідомленні.

Як зробити переадресацію посилки

У компанії розповіли, як здійснити переадресацію. Це можна зробити у бізнес-кабінеті на порталі "Нової пошти".

Подібна функція є в мобільному застосунку поштового оператора. Для переадресації достатньо зробити кілька простих кроків:

обрати відправлення, необхідне для переадресації;

знайти послугу "Переадресація";

внести інформацію щодо нового місця доставки;

обрати пункт "Змінити місце доставки".

Що ще треба знати

Нагадаємо, Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто зі смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

Також ми писали, що логістична компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.