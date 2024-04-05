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"Нова пошта" змінила правила для переадресації посилок — коли можна не платити

5 квітня 2024 08:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта оновила правила для переадресації посилок — деталі
Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" змінила правила для переадресації посилок. Тепер клієнти можуть не платити за таку послугу по всій країні, однак за однієї умови.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Нові правила для переадресації посилок

Як зазначається, раніше переадресацію можна було здійснювати тільки в межах міста, а зараз дію послуги розширили на всю територію країни. У компанії заявили, що неправильно переплачувати за помилково вказану адресу.

За словами директорки із розробки клієнтських сервісів Юлії Колесник, у компанії зробили так, щоб клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку у разі помилково вказаної адреси отримувача, чи якщо змінилось місце отримання.

"Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною", — наголосила вона.

Таким чином, компанія дещо спростила життя своїм клієнтам. Однак не братимуть коштів за переадресацію посилок лише за умови, що вона ще не доставлена у пункт призначення.

Безкоштовна переадресація поширюється на відправлення, які прямують у кінцеві пункти (відділення або поштомат). Тобто здійснити безоплатну переадресацію посилки на будь-яку адресу не вдасться, оскільки вимагає послуг кур'єра. Тому така послуга коштуватиме грошей.

"Якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення", — йдеться у повідомленні.

Як зробити переадресацію посилки

У компанії розповіли, як здійснити переадресацію. Це можна зробити у бізнес-кабінеті на порталі "Нової пошти".

Подібна функція є в мобільному застосунку поштового оператора. Для переадресації достатньо зробити кілька простих кроків:

  • обрати відправлення, необхідне для переадресації;
  • знайти послугу "Переадресація";
  • внести інформацію щодо нового місця доставки;
  • обрати пункт "Змінити місце доставки".

 

Що ще треба знати

Нагадаємо, Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто зі смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

Також ми писали, що логістична компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.

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