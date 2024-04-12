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Група Нової пошти вийде на енергоринок з власною компанією

12 квітня 2024 10:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта матиме власну компанію зеленої енергетики
Поля сонячних електростанцій. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Група компаній Nova, якій належить Нова пошта, вийде на ринок генерації електричної енергії. Для цього створила власну компанію Нова Енерджи.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк у соцмережі Facebook.

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Детальніше про компанію Нова Енерджи

Він зазначив, що нова компанія буде займатися регулярною генерацією енергії. Йдеться про генерування електроенергії, створеної сонцем та газом.

За словами співзасновника групи Nova, коли Росія почала знищувати енергоструктуру наприкінці 2022 року, бізнес та домогосподарства оперативно зреагували та запаслись генераторами та акумуляторами. Зокрема, тоді Нова пошта повністю забезпечила всю мережу відділень та сортувальних центрів генераторами.

"Зараз блекаут українцям не загрожує, бо майже кожен має резервні генераційні потужності. Головне, щоб ніхто не почав регулювати ціни на паливо", — зауважив він.

Зараз, коли Росія активізувалась в атаках по генерації електроенергії, компанія вирішила, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення.

"І створили компанію Нова Енерджи, яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом", — додав Володимир  Поперешнюк.

Бізнесмен вважає, що їхній приклад почнуть наслідувати решта українських компаній.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують запустити програму пільгових кредитів на сонячні панелі. Фонд розвитку підприємництва (ФРП) почав працювати над її запровадженням після звернення з відповідною ініціативою Міністерства енергетики.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики днями заявили, що на сьогодні остаточного рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію немає. Проте, оскільки РФ не припиняє руйнувати енергооб'єкти, питання про перегляд цін може підійматись.

електроенергія
Нова пошта
сфера енергетики
компанії
зелена енергетика

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