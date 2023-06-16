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Для водіїв підготували чергові зміни: що потрібно знати під час купівлі-продажу авто

16 червня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Купівля-продаж авто — для водіїв підготували чергові зміни
Транспорт на автостоянці. Фото: Auto.ria
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.

Про затверджену урядом постанову поінформували у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

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Згідно з ухвалою, під час перереєстрації транспорту можна не здійснювати експертне дослідження, виняток — ввезення вживаного авто з-за кордону уперше.

Як зазначають у МВС, механізм купівлі-продажу транспорту стане зручнішим.

Для цього потрібно отримати талон е-запису на отримання послуг в одному з сервісних центрів МВС на визначений день та час дистанційно або через термінал. Після чого можна отримати відповідну послугу у адміністратора, передавши необхідний пакет документів.

"Тепер перереєстрація проходитиме близько 25 хвилин", — наголошують у МВС.

При цьому експертне дослідження транспорту та реєстраційних документів можна провести, отримавши вердикт Експертної служби МВС чи іншої спецустанови, якщо цього забажають продавець чи покупець. Чинність такого висновку — 10 днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Також ми писали, країні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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