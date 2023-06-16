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Для водителей подготовили очередные изменения: что нужно знать при купле-продаже авто

16 июня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Купля-продажа авто — для водителей подготовили очередные изменения
Транспорт на автостоянке. Фото: Auto.ria
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет проходить по-новому.

Об утвержденном правительством постановление проинформировали в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД).

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Согласно постановлению, при перерегистрации транспорта можно не проводить экспертное исследование, исключение — ввоз подержанного авто из-за границы впервые.

Как отмечают в МВД, механизм купли-продажи транспорта станет более удобным.

Для этого необходимо получить талон е-записи на получение услуг в одном из сервисных центров МВД на определенный день и время дистанционно или через терминал. После этого можно получить соответствующую услугу у администратора, передав необходимый пакет документов.

"Теперь перерегистрация будет проходить около 25 минут", — отмечают в МВД.

При этом экспертное исследование транспорта и регистрационных документов можно провести, получив вердикт от Экспертной службы МВД или другого спецучреждения, если этого пожелают продавец или покупатель. Действие такого вывода — 10 дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

Также мы писали, что стране планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские авто. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

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