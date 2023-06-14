Водіям загрожує штраф у 40 тис. грн — як уникнути

Патрульна поліція на дорозі. Фото: google.com

В Україні за керування транспортом у разі позбавлення на це права передбачене суворе покарання. Юристи нагадують водіям, що максимальний штраф за таке порушення встановили на рівні у понад 40 тис. грн.

Про випадки покарання громадян за таке порушення йдеться на профільному порталі Doradvokat.

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Позбавлення права на керування транспортом

Як зазначають фахівці, якщо суд позбавив людину права керування транспортним засобом, однак вона ігнорує заборону та продовжує пересуватися на авто — це загрожує чималими юридичними наслідками.

В країні за відповідне порушення посилили відповідальність. Зараз за таке порушення штрафують на 20,4 тис. грн, згідно з частиною 4 статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, додали в цю статтю нову частину — покарання за повторне аналогічне порушення у 40,8 тис. грн. Також суд позбавить водія права керування на термін п'ять-сім років, згідно з частиною 5 статті 126 КУпАП.

Як уникнути посиленого покарання

Водночас, якщо своєчасно оскаржити постанову про перше порушення упродовж 10 днів — це зупинить її дію до вердикту у суді. Інспектор не матиме права виносити постанову за повторне порушення.

Якщо ж першу постанову не оскаржувати у суді, то за повторне порушення випишуть подвійний штраф, застерігають юристи.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Також ми писали, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.