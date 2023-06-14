Українським водіям загрожує штраф у 40 тис. грн: як уникнути
В Україні за керування транспортом у разі позбавлення на це права передбачене суворе покарання. Юристи нагадують водіям, що максимальний штраф за таке порушення встановили на рівні у понад 40 тис. грн.
Про випадки покарання громадян за таке порушення йдеться на профільному порталі Doradvokat.
Позбавлення права на керування транспортом
Як зазначають фахівці, якщо суд позбавив людину права керування транспортним засобом, однак вона ігнорує заборону та продовжує пересуватися на авто — це загрожує чималими юридичними наслідками.
В країні за відповідне порушення посилили відповідальність. Зараз за таке порушення штрафують на 20,4 тис. грн, згідно з частиною 4 статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, додали в цю статтю нову частину — покарання за повторне аналогічне порушення у 40,8 тис. грн. Також суд позбавить водія права керування на термін п'ять-сім років, згідно з частиною 5 статті 126 КУпАП.
Як уникнути посиленого покарання
Водночас, якщо своєчасно оскаржити постанову про перше порушення упродовж 10 днів — це зупинить її дію до вердикту у суді. Інспектор не матиме права виносити постанову за повторне порушення.
Якщо ж першу постанову не оскаржувати у суді, то за повторне порушення випишуть подвійний штраф, застерігають юристи.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).
Також ми писали, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.