Штрафи в Україні — автошколи почнуть карати за погану якість навчання

В Україні пропонують карати автошколи за погану якість навчання
В Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).
Що зміниться
Йдеться про законопроєкт №7354, який вводить в країні адміністративну відповідальність для автошкіл за погану якість навчання. Документ доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення такими статтями:
- недотримання порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майбутніх водіїв транспорту (стаття 127-3);
- недотримання порядку державної акредитації навчальних закладів водіїв автотранспорту, атестації фахівців та порядку оформлення та видачі водійських посвідчень (стаття 127-4).
Відповідно до документа, відповідальність нестимуть власники навчальних закладів, а також посадовці територіальних сервісних центрів.
Також законопроєкт пропонує змінити закон "Про дорожній рух" так, щоб громадяни, які хочуть отримати право керування транспортним засобом, могли здійснювати самопідготовку за типовими програмами.
У майбутніх водіїв з'явиться вибір, чи йти в автошколу, чи пройти самостійно теоретичний курс. Практичне навчання відбуватиметься надалі у спеціалізованих автошколах.
Нагадаємо, в Україні за керування транспортом у разі позбавлення на це права передбачене суворе покарання. Юристи нагадують водіям, що максимальний штраф за таке порушення встановили на рівні у понад 40 тис. грн.
Також ми писали, країні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).