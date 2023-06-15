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В Україні пропонують карати автошколи за погану якість навчання

15 червня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — автошколи почнуть карати за погану якість навчання
Дівчина вчиться керувати авто. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Що зміниться

Йдеться про законопроєкт №7354, який вводить в країні адміністративну відповідальність для автошкіл за погану якість навчання. Документ доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення такими статтями:

  • недотримання порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майбутніх водіїв транспорту (стаття 127-3);
  • недотримання порядку державної акредитації навчальних закладів водіїв автотранспорту, атестації фахівців та порядку оформлення та видачі водійських посвідчень (стаття 127-4).

Відповідно до документа, відповідальність нестимуть власники навчальних закладів, а також посадовці територіальних сервісних центрів.

Також законопроєкт пропонує змінити закон "Про дорожній рух" так, щоб громадяни, які хочуть отримати право керування транспортним засобом, могли здійснювати самопідготовку за типовими програмами.

У майбутніх водіїв з'явиться вибір, чи йти в автошколу, чи пройти самостійно теоретичний курс. Практичне навчання відбуватиметься надалі у спеціалізованих автошколах.

Нагадаємо, в Україні за керування транспортом у разі позбавлення на це права передбачене суворе покарання. Юристи нагадують водіям, що максимальний штраф за таке порушення встановили на рівні у понад 40 тис. грн.

Також ми писали, країні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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