Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

До 75 000 гривен в месяц — склад Shein в Польше набирает работников
Склад брендовой одежды Shein в Польше приглашает на работу украинцев — мужчин, женщин и семейные пары. В частности, нужны рабочие на маркировку, упаковку и сортировку вещей. Оплата труда — 22,40 злотых в час (около 250 грн). В месяц можно заработать до 7 500 злотых (75 000 грн). Зарплата выдается до 15 числа каждого месяца.
Эту вакансию опубликовали в среду, 22 мая, на сайте поиска работы Razem work.
Условия работы на складе Shein
Склад находится в польском городе Вроцлаве. Работодатель предлагает официальное трудоустройство (умова злецения). Разрешается брать авансы после двух недель работы (400 злотых).
У работников склада Shein — различные обязанности, среди которых: маркировка, упаковка, сортировка одежды, комплектация заказа, распаковка товара и переупаковка картона.
В компании обещают:
- обеспечить работников жильем;
- автобус на работу за счет фирмы;
- бесплатную рабочую одежду;
- авансы;
- помощь в подаче на карту побыту.
Работа для украинцев за границей
Напомним, украинцам предлагают работу на кондитерской фабрике Oreo в Германии. Нужны упаковщики. Работодатель обещает платить от 1 800 до 2 500 евро ежемесячно. А в Нидерландах ищут няню для ребенка на зарплату 3 000 евро.
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