Пенсії в Україні можна збільшити, навіть перебуваючи за кордоном

Людина пенсійного віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, чи можлива сплата добровільних внесків громадянами, які проживають за кордоном. Йдеться про ситуації перерахунку коштів для збільшення майбутніх пенсій своїх родичів.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Сплата добровільних внесків

Як зазначають у фонді, українці можуть робити добровільні внески за родичів незалежно від того, де вони перебувають.

Водночас, це можливо за умови укладення договору з Пенсійним фондом про добровільну участь. При цьому зробити це максимально просто — договір можна укласти в електронному форматі. Тому така можливість доступна навіть тим, хто перебуває за межами України.

У ПФУ уточнили, що робити добровільні внески можна доти, доки родичам не призначать законну пенсію.

Для того, щоб у страховий стаж зарахувався один повний місяць, мінімальний розмір внеску має відповідати страховому внеску у 22% від мінімальної зарплати. Зараз він становить 1,474 тис. грн.

Повторна сплата внесків

ПФУ надав можливість українцям повторної сплати добровільних внесків. Як пояснили у фонді, необхідно зробити кілька кроків для того, щоб повторно зробити оплату за раніше укладеним договором. Потрібно наступне:

пройти авторизацію на порталі Пенсійного фонду за посиланням за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису", чи ID.GOV.UA.

у власному кабінеті ліворуч знайти пункт "Мої договори на добровільну участь";

натиснути піктограму, яка позначена банківською карткою, у пункті, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи, на користь якої укладено угоду;

обрати спосіб здійснення платежу: онлайн або платіжне доручення.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд оприлюднив результати перерахунку пенсій у червні 2023 року. Йдеться про виплати громадянам літнього віку, які продовжують працювати.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.